Облдума лишила Игоря Рудникова полномочий депутата

В четверг, 23 ноября, облдума одобрил досрочное прекращение полномочий депутата шестого созыва от одномандатного избирательного округа №6 Игоря Рудникова. Это решение было озвучено на заседании Областной думы.

Заместитель председателя комитета Михаил Чесалин назвал обвинения в отношении Рудникова абсурдным и обратился к Владимиру Путину с просьбой взять расследование дела под личный контроль. Председатель регионального парламента Марина Оргеева заявила, что наличие у депутата вида на жительство США является нарушением. По её словам, у Рудникова не было правовых оснований для участия в выборах.

"Мне не было видно, что это за документ, не предъявлена обратная сторона на комитет документ не предъявлялся. Оценку ему и его подлинности может дать посольство США. Я не вижу оснований верить нашим правоохранительным органам. И я считаю что необходимо заслушать Рудникова и без его объяснений не принимать решения", — заявил Чесалин.

После голосования дума приняла окончательное решение, имеющее юридическую силу. Игоря Руднкиова лишили депутатских полномочий по представлению прокуроры. Партии КПРФ и патриоты России выступали против лишения, остальные фракции проголосовали за.