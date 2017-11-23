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Облдума лишила Игоря Рудникова полномочий депутата

10:53
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В четверг, 23 ноября, облдума одобрил досрочное прекращение полномочий депутата шестого созыва от одномандатного избирательного округа №6 Игоря Рудникова. Это решение  было озвучено на заседании Областной думы.
 
Заместитель председателя комитета Михаил Чесалин назвал обвинения в отношении Рудникова абсурдным и обратился к Владимиру Путину с просьбой взять расследование дела под личный контроль. Председатель регионального парламента Марина Оргеева заявила, что наличие у депутата вида на жительство США является нарушением. По её словам, у Рудникова не было правовых оснований для участия в выборах. 
 
"Мне не было видно, что это за документ, не предъявлена обратная  сторона на комитет документ не предъявлялся. Оценку ему и его подлинности может дать посольство США. Я не вижу оснований верить нашим правоохранительным органам. И я считаю что необходимо заслушать Рудникова и без его объяснений не принимать решения", —  заявил Чесалин. 
 
После голосования дума приняла окончательное решение, имеющее юридическую силу. Игоря Руднкиова лишили депутатских полномочий по представлению прокуроры. Партии КПРФ и патриоты России выступали против лишения, остальные фракции проголосовали за. 
 
Ранее председатель регионального парламента Марина Оргеева заявляла, что Игоря Рудникова могут лишить депутатского мандата в связи с уведомлением УФСБ о наличии у него грин-карты. Игоря Рудникова обвиняют в вымогательстве крупной суммы денег у главы регионального СК РФ. 3 ноября, суд принял решение заключить депутата под стражу до 1 января 2018 года.
 
 

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«Арест Игоря Рудникова по обвинению в вымогательстве в ноябре 2017 года»

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