В конце ноября облдума может рассмотреть вопрос о лишении Рудникова депутатского мандата

В конце ноября областная дума может рассмотреть вопрос о лишении Игоря Рудникова депутатского мандата. Об этом рассказала председатель регионального парламента Марина Оргеева.
"Мы получили письмо от органов ФСБ, нас уведомили о наличии у него грин-карты. Ждём от прокуратуры информацию. Если она подтверждается, то на ближайшем заседании думы будем рассматривать этот вопрос. Понятно, что в рамках закона человек не может иметь такой документ и быть депутатом", — пояснила спикер областной думы.
В пресс-службе облдумы рассказали о том, что ближайшее заседание состоится 23 ноября.
Игоря Рудникова обвиняют в вымогательстве
крупной суммы денег у главы регионального СК РФ. В пятницу, 3 ноября, суд принял решение заключить депутата под стражу до 1 января 2018 года. Обвиняемый будет этапирован
для содержания под стражей в другой регион.
Ранее СМИ, ссылаясь
на источники в силовых структурах, сообщали, что Рудников является обладателем грин-карты США. Документ был обнаружен во время обыска его жилья. В России закон запрещает лицам, имеющим вид на жительство в иностранном государстве, занимать государственные и муниципальные должности. Согласно пластиковому документу, грин-карту Рудников получил 13 августа 2013 года. К этому времени он уже два года работал депутатом калининградской областной думы.