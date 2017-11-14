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В конце ноября облдума может рассмотреть вопрос о лишении Рудникова депутатского мандата

12:55
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В конце ноября областная дума может рассмотреть вопрос о лишении Игоря Рудникова депутатского мандата. Об этом рассказала председатель регионального парламента Марина Оргеева. 
 
"Мы получили письмо от органов ФСБ, нас уведомили о наличии у него грин-карты. Ждём от прокуратуры информацию. Если она подтверждается, то на ближайшем заседании думы будем рассматривать этот вопрос. Понятно, что в рамках закона человек не может иметь такой документ и быть депутатом", — пояснила спикер областной думы. 
 
В пресс-службе облдумы рассказали о том, что ближайшее заседание состоится 23 ноября. 
 
Игоря Рудникова обвиняют в вымогательстве крупной суммы денег у главы регионального СК РФ. В пятницу, 3 ноября, суд принял решение заключить депутата под стражу до 1 января 2018 года. Обвиняемый будет этапирован для содержания под стражей в другой регион. 
 
Ранее СМИ, ссылаясь на источники в силовых структурах, сообщали, что Рудников является обладателем грин-карты США. Документ был обнаружен во время обыска его жилья. В России закон запрещает лицам, имеющим вид на жительство в иностранном государстве, занимать государственные и муниципальные должности. Согласно пластиковому документу, грин-карту Рудников получил 13 августа 2013 года. К этому времени он уже два года работал депутатом калининградской областной думы. 
 

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«Арест Игоря Рудникова по обвинению в вымогательстве в ноябре 2017 года»

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