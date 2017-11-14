В конце ноября облдума может рассмотреть вопрос о лишении Рудникова депутатского мандата

В конце ноября областная дума может рассмотреть вопрос о лишении Игоря Рудникова депутатского мандата. Об этом рассказала председатель регионального парламента Марина Оргеева.

"Мы получили письмо от органов ФСБ, нас уведомили о наличии у него грин-карты. Ждём от прокуратуры информацию. Если она подтверждается, то на ближайшем заседании думы будем рассматривать этот вопрос. Понятно, что в рамках закона человек не может иметь такой документ и быть депутатом", — пояснила спикер областной думы.

В пресс-службе облдумы рассказали о том, что ближайшее заседание состоится 23 ноября.

Игоря Рудникова обвиняют в вымогательстве крупной суммы денег у главы регионального СК РФ. В пятницу, 3 ноября, суд принял решение заключить депутата под стражу до 1 января 2018 года. Обвиняемый будет этапирован для содержания под стражей в другой регион.