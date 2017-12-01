Игоря Рудникова этапировали в московский СИЗО

Игоря Рудникова, обвиняемого в вымогательстве взятки у главы регионального СК РФ, этапировали в Лефортовскую тюрьму, которая находится в Москве. Об этом Клопс.Ru сообщил журналист газеты "Новые колёса" Юрий Грозмани.
По его словам, это выяснилось, когда 1 декабря утром Рудникову принесли передачу. Сотрудники СИЗО сообщили, что его нет. По словам юриста Михаила Золотарёва, вечером в четверг, 30 ноября, сотрудники ФСБ провели допрос в камере Рудникова. После чего приняли решение этапировать его в Москву. Адвоката Рудникова сотрудники правоохранительных органов об этом не предупредили.
"Также за сутки до этого сотрудники ФСБ изъяли все материалы, связанные с киллером Кашириным
. Они сейчас изучают их. Как это связано с отправкой Игоря Петровича, пока неясно", — пояснил журналист.
Рудникова обвиняют в вымогательстве
крупной суммы денег у главы регионального СК РФ. В пятницу, 3 ноября, суд принял решение заключить депутата под стражу до 1 января 2018 года. "Вести-Калининград" сообщали со ссылкой на источник, что депутата хотят перевести
для содержания под стражей в другой регион.