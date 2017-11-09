В Калининграде вынесли приговор обвиняемому в покушении на Игоря Рудникова

В четверг, 9 ноября, в Центральном районном суде Калининграда вынесли приговор Алексею Каширину, который обвиняется в покушении на депутата Игоря Рудникова. Об этом передаёт из зала суда корреспондент Клопс.Ru.
Каширина приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. После отбытия наказания он будет ограничен в свободе в течение года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение десяти дней. Суд также полностью удовлетворил гражданский иск Рудникова о возмещении морального вреда. Ему присудили 40 тыс. рублей.
Согласно материалам дела, которые огласила судья, нападение произошло 17 марта 2016 года. Его совершили двое мужчин, которые в этот день и накануне ремонтировали автомобиль около кафе "Солянка". Когда Рудников выходил из помещения, один из мужчин схватил его. Он удерживал депутата, пока Каширин наносил ножевые ранения. Каширина опознали свидетели и сотрудники кафе. Второй нападавший в тексте приговора фигурирует как неустановленное лицо.
Из показаний врачей следует, что от ранений Рудников мог бы скончаться, если бы не верхняя одежда, сложенная вдвое пачка денег в кармане и быстро оказанная медицинская помощь. Удары ножом наносились в жизненно важные органы и крупные сосуды в области поясницы и ягодиц. Вред здоровью квалифицировали как лёгкий, так как раны не угрожали жизни пострадавшего.
Суд не нашёл доказательств того, что причиной нападения на Рудникова стала его общественная или депутатская деятельность. Мотивы преступления не установлены. Суд также не нашёл подтверждения доводам потерпевшего о том, что покушение связано с планами по строительству гостиницы в Светлогорске.
На последнем заседании по делу о нападении на Рудникова собралось около 15 человек. Большинство из них — его коллеги-журналисты и соратники. Потерпевший по делу участвовать в процессе не смог, поскольку сам находится в СИЗО по обвинению в вымогательстве 50 тыс. долларов
у руководителя регионального СКР Виктора Леденева. Рудников не раз заявлял о том, что недоволен расследованием дела о покушении на него. Он требовал объединить материалы в отношении Каширина с уголовным делом, возбуждённым в отношении других подозреваемых участников покушения, и настаивал на переквалификации обвинения
с ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство в составе группы по предварительному сговору") на более тяжкую ст. 277 УК РФ ("Покушение на жизнь общественного и государственного деятеля").
В марте 2016 года Рудников получил пять ударов ножом
на выходе из кафе "Солянка" в Калининграде. 8 июня 2017 года Центральный районный суд приговорил
обвиняемого по делу, бывшего питерского омоновца Алексея Каширина, к полутора годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Калининградский областной суд отменил этот приговор
. Уголовное дело в отношении Каширина направили в Центральный районный суд для нового рассмотрения.