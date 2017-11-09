В Калининграде вынесли приговор обвиняемому в покушении на Игоря Рудникова

В четверг, 9 ноября, в Центральном районном суде Калининграда вынесли приговор Алексею Каширину, который обвиняется в покушении на депутата Игоря Рудникова. Об этом передаёт из зала суда корреспондент Клопс.Ru.

Каширина приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. После отбытия наказания он будет ограничен в свободе в течение года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение десяти дней. Суд также полностью удовлетворил гражданский иск Рудникова о возмещении морального вреда. Ему присудили 40 тыс. рублей.

Согласно материалам дела, которые огласила судья, нападение произошло 17 марта 2016 года. Его совершили двое мужчин, которые в этот день и накануне ремонтировали автомобиль около кафе "Солянка". Когда Рудников выходил из помещения, один из мужчин схватил его. Он удерживал депутата, пока Каширин наносил ножевые ранения. Каширина опознали свидетели и сотрудники кафе. Второй нападавший в тексте приговора фигурирует как неустановленное лицо. Из показаний врачей следует, что от ранений Рудников мог бы скончаться, если бы не верхняя одежда, сложенная вдвое пачка денег в кармане и быстро оказанная медицинская помощь. Удары ножом наносились в жизненно важные органы и крупные сосуды в области поясницы и ягодиц. Вред здоровью квалифицировали как лёгкий, так как раны не угрожали жизни пострадавшего. Суд не нашёл доказательств того, что причиной нападения на Рудникова стала его общественная или депутатская деятельность. Мотивы преступления не установлены. Суд также не нашёл подтверждения доводам потерпевшего о том, что покушение связано с планами по строительству гостиницы в Светлогорске.