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Главная Новости Общество

Экс-полицейского, напавшего на депутата Рудникова, приговорили к полутора годам колонии-поселения

Автор: Ольга Запивалова
17:07
  308 1
Архив Клопс.Ru
В четверг, 8 июня, судья Центрального районного суда Калининграда Лилия Алиева вынесла приговор обвиняемому в покушении на Игоря Рудникова. 35-летнего Алексея Каширина приговорили к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Об этом Клопс.Ru сообщил сам Игорь Рудников. 
 
Рудников считает, что приговор не соответствует тяжести деяния, и намерен его обжаловать. Он уверен, что прокуратура его поддержит, так как изначально государственный обвинитель просил для Каширина наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
 
"Уголовное дело в отношении Каширина было возбуждено по статье "Покушение на убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору". По этой же статье было утверждено обвинительное заключение. Однако в рамках судебного процесса судья изменила квалификацию, — заявил Игорь Рудников Клопс.Ru. — Нам отказывали в допросе свидетелей, отказывались приобщить к материалам дела вещественные доказательства. В итоге преступника осудили по ст. 112 УК РФ за "Умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести здоровью".
 
По словам Игоря Рудникова, в материалах дела представлены доказательства вины всей преступной группы — начиная от заказчика и заканчивая исполнителями, все участники установлены. В ходе процесса он подал два заявления на имя председателя Следственного комитета РФ Бастрыкина с требованием возбудить уголовное дело в отношении судьи по статье 294 УК РФ "Воспрепятствование правосудию". Сейчас по фактам, изложенным в его заявлениях, идёт проверка. 
 
"Преступник через пару месяцев может выйти на свободу, так как 13 месяцев он уже находится под стражей. Вынесенный приговор — это приговор калининградскому суду, об этом я заявил в ходе процесса, и мои заявления приобщены к материалам уголовного дела".
 
17 марта 2016 года двое неизвестных напали на политика и издателя у кафе "Солянка". Позднее стало известно, что . Рудников называл заказчиком преступления главу Светлогорского района Александра Ковальского, однако следствие не обнаружило доказательств его причастности к делу.  Изначально 35-летнего экс-полицейского Каширина обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору").

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1 комментарий Правила комментирования

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Berg Olofsen
olofsen berg #
17:17
Интересно, а если он до этого пару лет работал кочегаром, то писали бы громкие заголовки "экс-кочегар получил полтора года колонии-поселения"?
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