Экс-полицейского, напавшего на депутата Рудникова, приговорили к полутора годам колонии-поселения

В четверг, 8 июня, судья Центрального районного суда Калининграда Лилия Алиева вынесла приговор обвиняемому в покушении на Игоря Рудникова. 35-летнего Алексея Каширина приговорили к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Об этом Клопс.Ru сообщил сам Игорь Рудников.

Рудников считает, что приговор не соответствует тяжести деяния, и намерен его обжаловать. Он уверен, что прокуратура его поддержит, так как изначально государственный обвинитель просил для Каширина наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

"Уголовное дело в отношении Каширина было возбуждено по статье "Покушение на убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору". По этой же статье было утверждено обвинительное заключение. Однако в рамках судебного процесса судья изменила квалификацию, — заявил Игорь Рудников Клопс.Ru. — Нам отказывали в допросе свидетелей, отказывались приобщить к материалам дела вещественные доказательства. В итоге преступника осудили по ст. 112 УК РФ за "Умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести здоровью".

По словам Игоря Рудникова, в материалах дела представлены доказательства вины всей преступной группы — начиная от заказчика и заканчивая исполнителями, все участники установлены. В ходе процесса он подал два заявления на имя председателя Следственного комитета РФ Бастрыкина с требованием возбудить уголовное дело в отношении судьи по статье 294 УК РФ "Воспрепятствование правосудию". Сейчас по фактам, изложенным в его заявлениях, идёт проверка.

"Преступник через пару месяцев может выйти на свободу, так как 13 месяцев он уже находится под стражей. Вынесенный приговор — это приговор калининградскому суду, об этом я заявил в ходе процесса, и мои заявления приобщены к материалам уголовного дела".