Следствие: Рудников и Дацышин вымогали у руководителя регионального СК три миллиона рублей

Депутат Игорь Рудников и предприниматель Александр Дацышин вымогали у руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Виктора Леденёва 3 миллиона рублей. Об этом, как передаёт корреспондент Клопс.Ru, заявил представитель Следственного комитета на заседании суда по делу депутата и журналиста Игоря Рудникова.





По версии следствия, Рудников от имени редакции написал серию публикаций в газете "Новые колёса" о Леденёве, содержащие "сведения, порочащие его". После этого Рудников и Дацышин предложили Леденёву прекратить публикацию материалов и взамен потребовали почти 3 миллиона рублей в долларовом эквиваленте. Леденёв согласился, после чего деньги были переданы через Дацышина депутату.

Виктор Леденёв / Фото: официальный сайт Регионального СУ СК РФ

Прокурор на суде потребовал для Рудникова меру пресечения в виде содержания под стражей, так как, по его мнению, издатель "Новых колёс" может скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью, а также оказывать давление на свидетелей и уничтожить улики.