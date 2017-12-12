"В 49-й школе творилось безумие": Ярошук о появившихся в СМИ скандальных фото лицеистов

Глава Калининграда Александр Ярошук назвал безумием ситуацию со скандальными фотографиями и видео, якобы сделанными учениками калининградского лицея №49. Такое мнение градоначальник озвучил после оперативного совещания в горадминистрации во вторник, 12 декабря.

Ранее в соцсети попали фотографии и видеозаписи старшеклассников в различных костюмах, якобы сделанные в классах самого учебного заведения. На фото фигурировали свечи, лежащая на парте свиная голова, макание школьницы лицом в муку и другие странные "ритуалы".

"А вот это безумие в 49-ой школе! То, что там творилось. Самое главное — сама реакция потом, когда мы просто хотели, прийти на собрание с родителями, целый мой заместитель, их в школу не пускали. Я вообще этого не понял! Какой-то модератор там появился, который вообще отношения к родителям не имеет, и охранники", — заявил Ярошук.

После публикации в СМИ появились различные предположения о происхождении фотографий. Одни утверждали, что на фото запечатлено "посвящение в лицеисты", другие были уверены, что всё организовано в рамках выполнения домашнего задания о субкультурах. На вечер 8 декабря назначили родительское собрание. Как сообщало издание "Русский запад" , во время собрания директора лицея увезли из школы на скорой.

"Она всегда в больнице у нас. Как что-то случается, так она сразу же в больнице", — отметил градоначальник и добавил, что сейчас в школе проводится проверка.