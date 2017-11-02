Что известно о задержании депутата и учредителя "Новых колёс" Рудникова. И что до сих пор неизвестно

Хронология событий

1 ноября

15:00

К зданию на улице Черняховского, где расположена редакция "Новых колёс", приезжают сотрудники ФСБ. Люди в камуфляжной форме, масках и с автоматами блокируют дверь в редакцию. Они ждут, пока привезут учредителя газеты — Игоря Рудникова.

Почти в это же время на другом конце Калининграда Игоря Рудникова задерживают возле его дома. В операции, помимо сотрудников ФСБ, участвуют представители вневедомственной охраны и полиции.

15:30

Рудникова привозят к редакции, он открывает дверь, и 15 силовиков в форме заходят в помещение. "Сотрудникам редакции не разрешали вставать со стульев, переговариваться, перекладывать вещи. Следили за тем, чтобы они ничего не трогали", — рассказывал журналист газеты Юрий Грозмани. Рудникова ведут в кабинет, где он проведёт около семи часов.

15:45

К редакции "Новых колёс" подъезжают первые журналисты. К этому моменту двери редакции уже заперты, пресса дежурит в подъезде, силовики что-то объяснять отказываются.

17:50

Из редакции выходит внештатный автор "Новых колёс" Дина Якшина.

По её словам, журналистов не допрашивают, но и не объясняют причин задержания и обысков. Её отпустили, "потому что она не представляет никакого интереса". Якшина рассказывает, что Игоря Рудникова избили, пока везли в редакцию. "Его посадили в машину, надели наручники и уже в наручниках били. Рудников в синяках, у него рука вспухла", — заявила Якшина.

19:23

Из помещения выходит ещё один журналист — Александр Захаров. По его словам, происходящее в редакции связано с заседанием суда по делу о покушении на Игоря Рудникова, которое состоится 2 ноября.

"Не понимаю, что они ищут. Происходят какие-то непонятные телодвижения, Рудникова зачем-то заковали в наручники, тащили с заломленными руками. Есть ощущение, что соучредителя Светлану Березовскую тоже задержали и "прессуют", чтобы дать компромат на Игоря. Одновременно с этим здесь идут обыски", — заключает отпущенный из редакции Захаров.

По словам сотрудников редакции, Светлану Березовскую задержали около 13 часов. Где и при каких обстоятельствах это произошло, точно не известно. Телефон соучредителя "Новых колёс" недоступен.

21:47

К зданию на улице Черняховского подъезжает карета скорой помощи. Два медика заходят в помещение редакции.

21:50

Личный лечащий врач Игоря Рудникова сообщает журналистам, что скорая готовится госпитализировать издателя. "Меня к нему не пускают, осмотреть не могу, но мне заявили, что Игорь не в состоянии спуститься с лестницы", — пояснил врач Рудникова.

22:30

После задержания и обысков из редакции на носилках выносят Игоря Рудникова. У него, по словам помощника депутата и журналиста Юрия Грозмани, зафиксированы вывих руки и травма головы. Сознание учредитель "Новых колёс" потерял после того, как медики сделали ему укол. Из редакции его сначала везут в областную больницу, после чего — в БСМП.

2 ноября

2:00

К Рудникову в больницу приезжают следователи и увозят в ИВС на Генделя. Только утром друзья и коллеги-журналисты передают ему личные вещи. "Никаких документов следователи не предъявляли. Ни решения суда, ни постановления следователя, никаких документов, разрешающих обыск. Только ещё в редакции они показали какие-то документы, которые мы даже не успели рассмотреть. Они ссылаются на какое-то постановление брянского суда, но не показывают его, говорят, что это секретная информация", — говорит адвокат.