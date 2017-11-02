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Что известно о задержании депутата и учредителя "Новых колёс" Рудникова. И что до сих пор неизвестно

17:39
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В среду, 1 ноября, в редакцию газеты "Новые колёса" пришли сотрудники ФСБ и СК. Они в течение семи часов удерживали в помещении учредителя Игоря Рудникова и его сотрудников. Самого депутата задержали ещё до этого — возле дома, где он живёт. По рассказам очевидцев, журналист вышел на улицу после сообщения о минировании дома, где его и задержали люди в масках. После этого на Рудникова надели наручники и отвезли его в редакцию.
 
Позже появилась неофициальная информация, что обыски в редакции связаны с получением Рудниковым крупной взятки. Допрос продолжался до ночи, после чего учредителя газеты в бессознательном состоянии увезли в больницу, а потом — на допрос в СИЗО. 
 
А на следующий день стало известно, что по тому же делу задержан экс-заместитель полпреда президента РФ в СЗФО Александр Дацышин. Опять-таки по неофициальным данным, он выступал в качестве посредника при получении взятки. 

Хронология событий

1 ноября
15:00 
 
 
К зданию на улице Черняховского, где расположена редакция "Новых колёс", приезжают сотрудники ФСБ. Люди в камуфляжной форме, масках и с автоматами блокируют дверь в редакцию. Они ждут, пока привезут учредителя газеты — Игоря Рудникова. 
 
Почти в это же время на другом конце Калининграда Игоря Рудникова задерживают возле его дома. В операции, помимо сотрудников ФСБ, участвуют представители вневедомственной охраны и полиции. 
 
15:30 
Рудникова привозят к редакции, он открывает дверь, и 15 силовиков в форме заходят в помещение. "Сотрудникам редакции не разрешали вставать со стульев, переговариваться, перекладывать вещи. Следили за тем, чтобы они ничего не трогали", — рассказывал журналист газеты Юрий Грозмани. Рудникова ведут в кабинет, где он проведёт около семи часов. 
 
15:45
К редакции "Новых колёс" подъезжают первые журналисты. К этому моменту двери редакции уже заперты, пресса дежурит в подъезде, силовики что-то объяснять отказываются. 
 
17:50 
 
 
Из редакции выходит внештатный автор "Новых колёс" Дина Якшина. 
 
По её словам, журналистов не допрашивают, но и не объясняют причин задержания и обысков. Её отпустили, "потому что она не представляет никакого интереса". Якшина рассказывает, что Игоря Рудникова избили, пока везли в редакцию. "Его посадили в машину, надели наручники и уже в наручниках били. Рудников в синяках, у него рука вспухла", — заявила Якшина.
 
19:23 
 
 
Из помещения выходит ещё один журналист — Александр Захаров. По его словам, происходящее в редакции связано с заседанием суда по делу о покушении на Игоря Рудникова, которое состоится 2 ноября. 
 
"Не понимаю, что они ищут. Происходят какие-то непонятные телодвижения, Рудникова зачем-то заковали в наручники, тащили с заломленными руками. Есть ощущение, что соучредителя Светлану Березовскую тоже задержали и "прессуют", чтобы дать компромат на Игоря. Одновременно с этим здесь идут обыски", — заключает отпущенный из редакции Захаров. 
 
По словам сотрудников редакции, Светлану Березовскую задержали около 13 часов. Где и при каких обстоятельствах это произошло, точно не известно. Телефон соучредителя "Новых колёс" недоступен.
 
21:47 
 
 
К зданию на улице Черняховского подъезжает карета скорой помощи. Два медика заходят в помещение редакции. 
 
21:50 
Личный лечащий врач Игоря Рудникова сообщает журналистам, что скорая готовится госпитализировать издателя. "Меня к нему не пускают, осмотреть не могу, но мне заявили, что Игорь не в состоянии спуститься с лестницы", — пояснил врач Рудникова.
 
22:30 
 
 
После задержания и обысков из редакции на носилках выносят Игоря Рудникова. У него, по словам помощника депутата и журналиста Юрия Грозмани, зафиксированы вывих руки и травма головы. Сознание учредитель "Новых колёс" потерял после того, как медики сделали ему укол. Из редакции его сначала везут в областную больницу, после чего — в БСМП.
 
2 ноября
2:00
К Рудникову в больницу приезжают следователи и увозят в ИВС на Генделя. Только утром друзья и коллеги-журналисты передают ему личные вещи. "Никаких документов следователи не предъявляли. Ни решения суда, ни постановления следователя, никаких документов, разрешающих обыск. Только ещё в редакции они показали какие-то документы, которые мы даже не успели рассмотреть. Они ссылаются на какое-то постановление брянского суда, но не показывают его, говорят, что это секретная информация", — говорит адвокат.
 
11:30 
Становится известно, что в "деле Рудникова" есть и ещё один фигурант. Сразу несколько источников Клопс.Ru сообщают, что силовики задержали экс-заместителя полпреда президента РФ в СЗФО Александра Дацышина. По предварительным данным, он был посредником в передаче взятки Рудникову. Чуть позже эту информацию подтверждает губернатор Антон Алиханов. По его словам, предшествующую ночь Дацышин провёл в ИВС. Как и Рудников. 
 

Несколько вопросов о деле Рудникова (и Дацышина)

1. За что задержали Рудникова? 
 
И силовики, и чиновники почти сутки отказывались комментировать задержание депутата Рудникова. Только к концу четверга Антон Алиханов рассказал прессе, что уголовное дело возбуждено по статье "Вымогательство" (163 УК РФ). 
 
2. У кого Рудников вымогал деньги, сколько и за что (если вообще вымогал)?
 
Спустя сутки после задержания официально об этом ни одно ведомство так и не сообщило. По неофициальной информации из различных источников, депутат якобы требовал от местного силовика высокого ранга крупную денежную сумму. А в обмен на это обещал не распространять в "Новых колёсах" порочащие его сведения. По опять-таки неофициальной информации, Рудников получил несколько тысяч долларов мечеными купюрами.
 
3. Кто всё же задержал Рудникова: полиция, ФСБ, СК? 
 
Как рассказывают очевидцы, задерживали Рудникова и проводили обыски в газете сотрудники ФСБ при участии полиции и следователей СК. Однако, как позже сообщила спикер регионального парламента Марина Оргеева, делом калининградского журналиста занимаются следователи из Москвы, а контролирует — лично председатель СК России Александр Бастрыкин. 
 
4. Так били его всё же при задержании или нет? 
 
О том, что Рудникова при задержании избили (сломали ребро, вывихнули руку и несколько раз ударили по голове), известно со слов журналистов "Новых колёс", которые, в свою очередь, ссылаются на рассказ Рудникова. Ни медики, ни адвокаты задержанного пока не представили никаких достоверных подтверждений того, что избиение вообще было. Губернатор Алиханов, комментируя ситуацию, заявил что, "если оно (физическое воздействие — Прим. ред.) было, это недопустимо, но я уверен, что коллеги вели себя в соответствии с законом. Будет соответствующая экспертиза, в ней участвуют медики".
 
5. А что с Дацышиным? 
 
Информации про Дацышина ещё меньше, чем про Рудникова. Известно только то, что он находится в ИВС, его, судя по всему, обвиняют в посредничестве во взяточничестве (официального подтверждения этому нет). 
 
6. Что будет дальше?
 
В пятницу, 3 ноября, должен состояться суд, на котором будет избрана мера пресечения и для Рудникова, и для Дацышина. Возможно, тогда станут известны новые обстоятельства дела.
 

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«Штурм силовиками редакции "Новые колёса" и задержание учредителя газеты Игоря Рудникова 1 ноября 2017 года»

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