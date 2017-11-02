Оргеева: "Дело Рудникова" находится под личным контролем Бастрыкина, возбуждено уголовное дело

По её словам, все действия в отношении Рудникова проводились группой СК РФ.



"Я встречалась с главным федеральным инспектором, — сказала Оргеева. — По информации, которую я имею на сегодняшний день, все действия проводил СК РФ. Возбуждено уголовное дело. Все оперативные действия проводила группа СК России. Насколько я знаю, на завтра назначен суд. И только там будет избрана мера пресечения для Игоря Рудникова".



Оргеева не уточнила, по какой статье возбудили уголовное дело и предъявлены ли уже какие-то обвинения Рудникову.

