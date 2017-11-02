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Оргеева: "Дело Рудникова" находится под личным контролем Бастрыкина, возбуждено уголовное дело

13:38
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Ситуация с задержанием калининградского депутата и журналиста Игоря Рудникова находится под личным контролем председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Об этом в интервью радио "Балтик Плюс Калининград" сообщила спикер калининградской облдумы Марина Оргеева.
 
По её словам, все действия в отношении Рудникова проводились группой СК РФ.
 
"Я встречалась с главным федеральным инспектором, — сказала Оргеева. — По информации, которую я имею на сегодняшний день, все действия проводил СК РФ. Возбуждено уголовное дело. Все оперативные действия проводила группа СК России. Насколько я знаю, на завтра назначен суд. И только там будет избрана мера пресечения для Игоря Рудникова".
 
Оргеева не уточнила, по какой статье возбудили уголовное дело и предъявлены ли уже какие-то обвинения Рудникову.
 
В среду, 1 ноября, сотрудники силовых структур штурмовали редакцию газеты "Новые колёса". Они около 30 минут пытались взломать дверь помещения. Депутата и учредителя газеты Игоря Рудникова задержали правоохранительные органы возле дома, где он проживает. По свидетельству очевидцев, к Рудникову, когда он вышел на улицу после сообщения о минировании дома, подошли люди в масках, заломили ему руки, посадили в машину и привезли в редакцию. Позже появилась информация, что обыски в редакции связаны с получением Рудниковым крупной взятки. Допрос продолжался до ночи, после чего учредителя газеты в бессознательном состоянии увезли в больницу. Позже появилась информация, что ночью Рудникова увезли из больницы на допрос. Также по этому делу задержали экс-заместителя полпреда президента РФ в СЗФО Александра Дацышина. Он находится в изоляторе временного содержания. 
 
 

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«Штурм силовиками редакции "Новые колёса" и задержание учредителя газеты Игоря Рудникова 1 ноября 2017 года»

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