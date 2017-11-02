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Алиханов назвал статью, по которой возбудили дело против Рудникова

15:21
  10702
В отношении издателя газеты "Новые колёса" Игоря Рудникова возбудили уголовное дело по статье "Вымогательство". Об этом в четверг, 2 ноября, журналистам сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. 
 
"Мы поговорили с коллегами и следователями, которые это дело ведут, московскими. Мы сегодня с ними встречались. Уголовное дело возбуждено по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). Насколько я помню, часть три, достаточно серьёзная уголовная статья. Я сумел познакомиться с частью материалов объективного контроля очень много. Мне сейчас тяжело выступать арбитром. Я думаю, что и следствие, и в дальнейшем суд внесут ясность и определённость, но могу сказать, что не один месяц велась работа коллегами, исходя из того, что я увидел. Сейчас говорить о какой-то позиции за или против не будем, чтобы не оказывать давление на следствие. Дело передано в Москву и находится на контроле у господина Бастрыкина. Я прочитал несколько сообщений относительно физического воздействия на Игоря Петровича. Если оно было, это недопустимо, но я уверен, что коллеги вели себя в соответствии с законом. Будет соответствующая экспертиза, в ней участвуют медики. Игорь Петрович провёл ночь в ИВС, как и господин Дацышин", — заявил Алиханов.   
 
По словам губернатора, в пятницу состоится суд. На нём определят меру пресечения для фигурантов дела.
 
"Следственные действия идут, коллеги сотрудничают со следствием. Дальше будет информация, я попросил коллег из СК, чтобы они максимально открыто, в рамках тех возможностей, которые есть по закону, этот процесс вели. Насколько я знаю, сегодня они выпустят отдельное сообщение по данному делу. Завтра, насколько мы понимаем, будет суд, который определит меру пресечения всех участников этого дела", — отметил глава региона. 
 
В среду, 1 ноября, сотрудники силовых структур штурмовали редакцию газеты "Новые колёса". Они около 30 минут пытались взломать дверь помещения. Депутата и учредителя газеты Игоря Рудникова задержали правоохранительные органы возле дома, где он проживает. По свидетельству очевидцев, к Рудникову, когда он вышел на улицу после сообщения о минировании дома, подошли люди в масках, заломили ему руки, усадили в машину и привезли в редакцию. Позже появилась информация, что обыски в редакции связаны с получением Рудниковым крупной взятки. Допрос продолжался до ночи, после чего учредителя газеты в бессознательном состоянии увезли в больницу. 

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«Штурм силовиками редакции "Новые колёса" и задержание учредителя газеты Игоря Рудникова 1 ноября 2017 года»

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