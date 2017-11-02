Алиханов назвал статью, по которой возбудили дело против Рудникова

В отношении издателя газеты "Новые колёса" Игоря Рудникова возбудили уголовное дело по статье "Вымогательство". Об этом в четверг, 2 ноября, журналистам сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Мы поговорили с коллегами и следователями, которые это дело ведут, московскими. Мы сегодня с ними встречались. Уголовное дело возбуждено по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). Насколько я помню, часть три, достаточно серьёзная уголовная статья. Я сумел познакомиться с частью материалов объективного контроля очень много. Мне сейчас тяжело выступать арбитром. Я думаю, что и следствие, и в дальнейшем суд внесут ясность и определённость, но могу сказать, что не один месяц велась работа коллегами, исходя из того, что я увидел. Сейчас говорить о какой-то позиции за или против не будем, чтобы не оказывать давление на следствие. Дело передано в Москву и находится на контроле у господина Бастрыкина. Я прочитал несколько сообщений относительно физического воздействия на Игоря Петровича. Если оно было, это недопустимо, но я уверен, что коллеги вели себя в соответствии с законом. Будет соответствующая экспертиза, в ней участвуют медики. Игорь Петрович провёл ночь в ИВС, как и господин Дацышин", — заявил Алиханов.

По словам губернатора, в пятницу состоится суд. На нём определят меру пресечения для фигурантов дела.

"Следственные действия идут, коллеги сотрудничают со следствием. Дальше будет информация, я попросил коллег из СК, чтобы они максимально открыто, в рамках тех возможностей, которые есть по закону, этот процесс вели. Насколько я знаю, сегодня они выпустят отдельное сообщение по данному делу. Завтра, насколько мы понимаем, будет суд, который определит меру пресечения всех участников этого дела", — отметил глава региона.