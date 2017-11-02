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Игоря Рудникова увезли из редакции на скорой в бессознательном состоянии

Автор: Константин Сериков
01 ноября 201722:54
  6658
Учредителя газеты "Новые колёса" Игоря Рудникова  увезла скорая помощь. В момент госпитализации он был без сознания. Об этом с места событий сообщает корреспондент Клопс.Ru
 
По сообщению помощника депутата и журналиста газеты "Новые колёса" Юрия Грозмани, у Рудникова зафиксирован вывих руки и травма головы. Грозмани сообщил, что, по словам Рудникова, около 15 часов по команде старшего лейтенанта ФСБ омоновцы жестоко его избили.
 
"У него сломано нижнее правое ребро, на руках кровоподтёки. Я сам не видел, мне об этом Игорь Петрович рассказал", — уточнил Грозмани.
 
По словам помощника депутата, Рудников потерял сознание после того, как медики сделали ему укол.
 
"Сотрудники ФСБ не разрешали вызвать скорую, и весь допрос он был в сознании", — сказал Грозмани.
 
Он рассказал также о жалобе Рудникова на то, что силовики четырежды ударили его по затылку. Журналист просил прекратить побои, так как у него была травма головы, и удары могли привести к тяжелым последствиям, уточнил помощник депутата.
 

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Игоря Рудникова увезли из редакции на скорой в бессознательном состоянии
01 ноября 201722:54
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01 ноября 201722:48
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01 ноября 201722:24
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