Цыбульского уволили из калининградского правительства в связи с утратой доверия
Начальника департамента строительного надзора министерства регионального контроля и надзора Александра Цыбульского уволили в связи с утратой доверия. Об этом Клопс.Ru сообщила пресс-секретарь Антона Алиханова Валерия Родина.
"В соответствии с законодательством о государственной гражданской службе и противодействии коррупции принято решение об увольнении Цыбульского. В первый день его выхода с больничного ему будет выдана трудовая книжка и произведён окончательный расчёт", — добавила Родина.
В июле стало известно о том, что Цыбульского задержали
в Калининграде при получении взятки. По словам пресс-секретаря Алиханова Валерии Родиной, его работа долгое время была предметом внимания контрольных органов правительства. Позже выяснилось, что чиновник попал в больницу
. Позже Алиханов заявил
об основаниях полагать, что Цыбульского уволят из областного правительства. В июле сообщалось, что Цыбульский не являлся фигурантом уголовного дела, не считался подозреваемым или обвиняемым. Врио губернатора Антон Алиханов обещал
, что чиновника уволят после его выхода с больничного.