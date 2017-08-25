Цыбульского уволили из калининградского правительства в связи с утратой доверия

Начальника департамента строительного надзора министерства регионального контроля и надзора Александра Цыбульского уволили в связи с утратой доверия. Об этом Клопс.Ru сообщила пресс-секретарь Антона Алиханова Валерия Родина.

"В соответствии с законодательством о государственной гражданской службе и противодействии коррупции принято решение об увольнении Цыбульского. В первый день его выхода с больничного ему будет выдана трудовая книжка и произведён окончательный расчёт", — добавила Родина.