Задержанный в субботу чиновник регионального минконтроля попал в больницу

Глава департамента строительного надзора министерства регионального контроля и надзора Александр Цыбульский, задержанный в субботу, находится на лечении в БСМП. Об этом Клопс.Ru сообщила пресс-секретарь врио губернатора Калининградской области Валерия Родина.
По словам источника в правоохранительных органах, на сегодня Цыбульский не является фигурантом уголовного дела, не считается подозреваемым или обвиняемым.
Оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых Александр Цыбульский был задержан, проводила региональная полиция. В субботу он был задержан, но впоследствии чиновника отпустили. Материалы, собранные сотрудниками УМВД, передали в СУ СК России по Калининградской области. Сейчас управление проводит по ним процессуальную проверку. По её результатам будет принято решение либо об отказе в возбуждении уголовного дела, либо о возбуждении уголовного дела. А также в дальнейшем об избрании меры пресечения Цыбульскому.
Ранее Валерия Родина сообщила, что Александр Цыбульский был задержан
в Калининграде при получении взятки. Его работа, по словам Родиной, долгое время была предметом внимания контрольных органов правительства.
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, комментируя ситуацию, заявил, что "жалости к чиновникам, уличённым в коррупции, не будет", и привёл в пример Дмитрия Новикова, который был задержан этой весной.
46-летнего начальника регионального отдела лицензирования департамента промышленной политики министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Дмитрия Новикова задержали за взятку в 250 000 рублей
от предпринимателя, который просил помочь получить лицензию на право продажи алкоголя. Возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере").
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