Задержанный в субботу чиновник регионального минконтроля попал в больницу

Глава департамента строительного надзора министерства регионального контроля и надзора Александр Цыбульский, задержанный в субботу, находится на лечении в БСМП. Об этом Клопс.Ru сообщила пресс-секретарь врио губернатора Калининградской области Валерия Родина.



По словам источника в правоохранительных органах, на сегодня Цыбульский не является фигурантом уголовного дела, не считается подозреваемым или обвиняемым.



Оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых Александр Цыбульский был задержан, проводила региональная полиция. В субботу он был задержан, но впоследствии чиновника отпустили. Материалы, собранные сотрудниками УМВД, передали в СУ СК России по Калининградской области. Сейчас управление проводит по ним процессуальную проверку. По её результатам будет принято решение либо об отказе в возбуждении уголовного дела, либо о возбуждении уголовного дела. А также в дальнейшем об избрании меры пресечения Цыбульскому.





Ранее Валерия Родина сообщила, что Александр Цыбульский был задержан в Калининграде при получении взятки. Его работа, по словам Родиной, долгое время была предметом внимания контрольных органов правительства.