В Калининграде при получении взятки задержали сотрудника регионального минконтроля Александра Цыбульского

В Калининграде при получении взятки задержан глава департамента строительного надзора министерства регионального контроля и надзора Александра Цыбульского. Об этом сообщила пресс-секретарь главы региона Валерия Родина.
"Работа чиновника долгое время была предметом внимания контрольных органов правительства, ситуация завершилась действиями правоохранительных органов", – отметила Родина.
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, комментируя ситуацию, заявил, что у правительства имеются все необходимые инструменты для того, чтобы выявлять тех, кто ворует и берёт взятки. Он предупредил сотрудников правительства и подведомственных структур, что любая попытка заработать на своей должности будет вести не к увольнению, а к уголовному преследованию.
"Ни малейшей жалости к чиновникам, уличённым в коррупции, не будет. Надо понимать формулу "одна взятка -арест". Если кто-то не понял пример Дмитрия Новикова, который был задержан этой весной, то повторяю ещё раз: в Правительстве Калининградской области коррупции не будет", – заявил Алиханов.
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