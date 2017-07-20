Алиханов: Цыбульский будет уволен из правительства
Врио губернатора области Антон Алиханов сказал, что Цыбульский будет уволен из правительства, возможно, не по собственному желанию. Об этом Клопс.Ru сообщила пресс-секретарь и.о. главы региона Валерия Родина.
По словам губернатора, исполнительная власть не может влиять на дознание и следствие, но правительство наблюдает за ситуацией с сотрудником правительства. Решение о продолжении работы Александра Цыбульского — прерогатива правительства. Антон Алиханов рассказал о проверочных мероприятиях. По их результатам чиновник может быть уволен, и не по собственному желанию.
"Я за презумпцию невиновности, но в этом конкретном случае есть все основания полагать, что Цыбульский не будет работать в областном правительстве. Решение будет оформлено в ближайшие дни", — прокомментировал ситуацию глава области.
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