Кадыров назвал странным приговор по делу об убийстве Немцова

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал приговор суда по делу об убийстве Бориса Немцова странным. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Чеченской республики.
"Странно выглядит приговор Московского окружного военного суда по делу об убийстве Бориса Немцова, вынесшего двадцать лет строгого режима при сомнительных доказательствах вины. Также недоумение главы республики вызвало обращение гособвинения к суду с просьбой назначить одному из осуждённых наказание в виде пожизненного лишения свободы", — говорится в сообщении.
Кадыров отметил, что ему неизвестны случаи, когда по подобным делам выносились пожизненные сроки. По его мнению, происходящие в других городах и субъектах страны убийства кавказцев игнорируются правозащитниками и "изданиями, ратующими за защиту прав человека".
Слова главы Чечни прозвучали в контексте рассуждений о том, что против республики ведётся информационная война. По мнению Кадырова, она проплачена и идеологически мотивирована.
Борис Немцов был убит
вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Были задержаны пять подозреваемых. В июне 2016 года уголовное дело передали в суд
. 29 июня присяжные признали
всех фигурантов уголовного дела виновными. Государственное обвинение просило
от 17 лет до пожизненного заключения для пятерых подсудимых. Заура Дадаева, которого суд признал исполнителем убийства, приговорили
к 20 годам лишения свободы.
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