Убийцу Бориса Немцова осудили на 20 лет



Московский окружной военный суд вынес приговор по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом сообщает "Медуза"

Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, приговорён к 20 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Суд удовлетворил требования обвинения назначить Дадаеву штраф в 100 тыс. рублей и лишить его звания лейтенанта и ордена Мужества. Все подсудимые по делу об убийстве политика свою вину не признают.

