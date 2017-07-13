Убийцу Бориса Немцова осудили на 20 лет

Московский окружной военный суд вынес приговор по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом сообщает "Медуза"
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Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, приговорён к 20 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Суд удовлетворил требования обвинения назначить Дадаеву штраф в 100 тыс. рублей и лишить его звания лейтенанта и ордена Мужества. Все подсудимые по делу об убийстве политика свою вину не признают.
Борис Немцов был убит
вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В политика выстрелили неизвестные, находившиеся в автомобиле белого цвета. От полученных ранений Немцов скончался. Были задержаны пять подозреваемых. В июне 2016 года уголовное дело передали в суд
. 29 июня присяжные признали
всех фигурантов уголовного дела виновными. Государственное обвинение просило
от 17 лет до пожизненного заключения для пятерых подсудимых.
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