Прокурор попросил пожизненный срок для обвиняемого в убийстве Немцова

Государственное обвинение просит от 17 лет до пожизненного заключения для пятерых подсудимых по делу об убийстве Бориса Немцова. Как передаёт ТАСС , об этом заявил прокурор в ходе прений сторон в Московском окружном военном суде.

"Прошу признать подсудимых виновными и назначить им окончательное наказание: Дадаеву в виде пожизненного заключения в колонии особого режима, Губашеву Анзору - 23 года колонии, Губашеву Шадиду - 21 год, Эскерханову - 19 лет, Бахаеву - 17 лет заключения в колонии строгого режима", – заявила прокурор Мария Семененко.

Помимо лишения свободы, сторона обвинения попросила назначить подсудимым штраф в 200 тыс. рублей каждому и ограничение свободы на два года после отбытия наказания. Также Семененко считает нужным лишить Эскерханова звания прапорщика, а Дадаева – государственных наград.

Адвокаты уже назвали судебный процесс несправедливым. Они настаивают на оправдательном приговоре и просят распустить коллегию присяжных и начать процесс сначала. Также потерпевшие просят оправдать Бахаева. Подсудимые заявили, что "самым справедливым судьёй для них является Аллах".