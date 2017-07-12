Прокурор попросил пожизненный срок для обвиняемого в убийстве Немцова

Государственное обвинение просит от 17 лет до пожизненного заключения для пятерых подсудимых по делу об убийстве Бориса Немцова. Как передаёт ТАСС
, об этом заявил прокурор в ходе прений сторон в Московском окружном военном суде.
"Прошу признать подсудимых виновными и назначить им окончательное наказание: Дадаеву в виде пожизненного заключения в колонии особого режима, Губашеву Анзору - 23 года колонии, Губашеву Шадиду - 21 год, Эскерханову - 19 лет, Бахаеву - 17 лет заключения в колонии строгого режима", – заявила прокурор Мария Семененко.
Помимо лишения свободы, сторона обвинения попросила назначить подсудимым штраф в 200 тыс. рублей каждому и ограничение свободы на два года после отбытия наказания. Также Семененко считает нужным лишить Эскерханова звания прапорщика, а Дадаева – государственных наград.
Адвокаты уже назвали судебный процесс несправедливым. Они настаивают на оправдательном приговоре и просят распустить коллегию присяжных и начать процесс сначала. Также потерпевшие просят оправдать Бахаева. Подсудимые заявили, что "самым справедливым судьёй для них является Аллах".
Борис Немцов был убит
вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В политика выстрелили неизвестные, находившиеся в автомобиле белого цвета. От полученных ранений Немцов скончался. Были задержаны пять
подозреваемых. В июне 2016 года дело против исполнителей
было передано в суд. 29 июня присяжные признали
всех фигурантов уголовного дела виновными.
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