Присяжные признали виновным в убийстве Немцова Заура Дадаева и всех подсудимых



В четверг, 29 июня, в зале Московского окружного военного суда присяжные признали виновными всех фигурантов уголовного дела об убийстве Бориса Немцова. Об этом сообщает "РИА Новости"

Предполагаемого киллера, Заура Дадаева, также признали виновным в убийстве политика. Всего на скамье подсудимых пять человек. На вынесение вердикта у присяжных ушло почти 13 часов обсуждений. Их разделили на три заседания. Присяжные не смогли прийти к единогласному решению. За виновность Дадаева проголосовали десять заседателей, против — двое. По мнению присяжных, он не заслуживает снисхождения (восемь присяжных выступили против снисхождения, четверо — за).



Сами подсудимые встретили вердикт присяжных спокойно, без единого слова. Позже прокуратура назовёт наказание, а суд назначит сроки. За участие в заказном убийстве всем фигурантам грозит вплоть до пожизненного заключения.