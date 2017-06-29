Присяжные признали виновным в убийстве Немцова Заура Дадаева и всех подсудимых
В четверг, 29 июня, в зале Московского окружного военного суда присяжные признали виновными всех фигурантов уголовного дела об убийстве Бориса Немцова. Об этом сообщает "РИА Новости"
.
Предполагаемого киллера, Заура Дадаева, также признали виновным в убийстве политика. Всего на скамье подсудимых пять человек. На вынесение вердикта у присяжных ушло почти 13 часов обсуждений. Их разделили на три заседания. Присяжные не смогли прийти к единогласному решению. За виновность Дадаева проголосовали десять заседателей, против — двое. По мнению присяжных, он не заслуживает снисхождения (восемь присяжных выступили против снисхождения, четверо — за).
Сами подсудимые встретили вердикт присяжных спокойно, без единого слова. Позже прокуратура назовёт наказание, а суд назначит сроки. За участие в заказном убийстве всем фигурантам грозит вплоть до пожизненного заключения.
Борис Немцов был убит
вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В политика выстрелили неизвестные, находившиеся в автомобиле белого цвета. От полученных ранений Немцов скончался. Были задержаны пять
подозреваемых. В июне 2016 года дело против исполнителей
было передано в суд.
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