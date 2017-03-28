Перемены на скорой и упадок онкологии: чем запомнилась Людмила Сиглаева в качестве главы регионального минздрава

Закончив Смоленский мединститут, Людмила Сиглаева прошла путь от врача-терапевта до главы регионального минздрава, куда при Николае Цуканове приглашалась дважды — сначала на должность замминистра, потом главы ведомства. Людмила сохранила этот пост и при Антоне Алиханове. Чем запомнилась калининградцам Сиглаева во время работы на различных постах?
Потусторонний мир
Ещё 10 лет назад, будучи только что назначенной главврачом калининградской скорой, Людмила Сиглаева утверждала, что информацию диспетчеры могут передавать только в МУП "Альта" и милицию. Вопрос отсутствия этики у некоторых похоронных агентов должен решаться внутри похоронных бюро, заявила тогда Сиглаева журналистам.
На тот момент в Калининграде, кроме "Альты", действовали агентства "Есения", "Обряд", "Мемориал" и множество других. Горожане жаловались
, что их сотрудники приезжали в дом, где произошло несчастье, в считанные минуты, застав врасплох безутешных родственников покойного. Прошли годы, но проблема осталась. В январе 2017-го директор муниципального предприятия "Альта" Олег Быков в интервью радио "Комсомольская правда — Калининград" заявил, что частные ритуальные агентства нередко берут деньги
за бесплатные услуги при погребении.
Увольнения главврачей и нехватка специалистов
В 2010 году Сиглаева стала начальником
управления здравоохранения администрации Калининграда и сразу пообещала серьёзно заняться вопросами повышения качества медпомощи первого звена. "За работой поликлиник будет установлен жесточайший контроль", — заявила
тогда новоиспечённая глава горздрава.
За три месяца в Калининграде уволили трёх главврачей
детских поликлиник и больниц. Официальная версия — медучреждения не научились зарабатывать и выживать в новых условиях и накопили большую кредиторскую задолженность.
Одна из уволенных тогда главврачей, руководитель детской городской больницы №1 Светлана Шарыгина, проработавшая на этом посту 20 лет, заявила тогда
: "Мы прожили два ужасных года, когда вошли в одноканальное финансирование. В России только 5 регионов согласились на такой эксперимент. Такое финансирование было направлено на то, чтобы резко уменьшить госпитализацию больных, тогда деньги остаются при поликлиниках. Считалось, что самое слабое звено в системе здравоохранения — участковая служба поликлиник. И вот правительство решило заставить поликлиники больше работать. Теперь присылают хроников, прогноз на полное выздоровление и высокое качество жизни которых сомнителен".
В 2017 году Людмила Сиглаева рассказывала журналистам о проблемах в калининградских поликлиниках, вызванных кадровым голодом. Врио министра назвала детскую поликлинику №1 самой проблемной в городе. Главврач этого медучреждения Лариса Клецкова рассказала, что к ним приехали работать четыре педиатра из Омска, но через некоторое время двое из них написали заявления об уходе
и уехали на родину, отказавшись от служебного жилья. Причина — серьёзные рабочие нагрузки.
Перемены на скорой
В 2011 году Людмила Сиглаева, из должности которой так не убрали приставку и.о., была назначена заместителем министра здравоохранения
. но вскоре вновь возглавила скорую. При ней служба начала принимать все вызовы через единый диспетчерский центр. Информационная система объединила приморские города, Гурьевский район и Зеленоградский районы. Местных бригад не хватало, поэтому было принято решение о взаимозаменяемости. Диспетчеры стали отправлять
на место бригады, которые в данный момент находились ближе всего.
В ответ на жалобы калининградцев на то, что неотложка долго добирается к больному, Людмила Сиглаева приводила свой прежний аргумент: "Граждане обращаются в скорую, не получив приезда врача на дом. По нормативам, мы в год должны выполнить 142 тысячи выездов, а мы выполняем свыше 160 тысяч". По её мнению, бригады вынуждены выезжать на вызовы к людям, которые должны лечиться в своих поликлиниках.
При Сиглаевой скорая не раз получала новые машины, понемногу начали решаться
кадровые вопросы.
Снова в министерстве
В октябре 2015 года Николай Цуканов назначил
Людмилу Сиглаеву министром здравоохранения Калининградской области. Свою основную задачу
она обозначила так: "В условиях имеющегося кадрового дефицита не допустить его нарастание и организовать работу таким образом, чтобы услуги были доступными".
Как заявила тогда новый министр, большинство проблем требуют просто управленческих решений. "Надо, чтобы врач на приёме не сказал: "Я вам рекомендую пройти МРТ, пойдите туда-то и возьмите то-то", — а дал сразу талончик-направление с проставленной датой", — пояснила Сиглаева.
При Антоне Алиханове она сохранила пост, однако к названию её должности прибавилась приставка врио. Конец 2016 года ознаменовался серией скандалов, связанных с плохой работой калининградской системы здравоохранения. В ноябре появилось открытое письмо, адресованное Людмиле Сиглаевой, где описывалась ситуация в местной онкологической службе. Состояние калининградской онкологии стало одной из основных претензий
, которую общественность предъявляет калининградскому минздраву.
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