Перемены на скорой и упадок онкологии: чем запомнилась Людмила Сиглаева в качестве главы регионального минздрава

Закончив Смоленский мединститут, Людмила Сиглаева прошла путь от врача-терапевта до главы регионального минздрава, куда при Николае Цуканове приглашалась дважды — сначала на должность замминистра, потом главы ведомства. Людмила сохранила этот пост и при Антоне Алиханове. Чем запомнилась калининградцам Сиглаева во время работы на различных постах?

Потусторонний мир

Ещё 10 лет назад, будучи только что назначенной главврачом калининградской скорой, Людмила Сиглаева утверждала, что информацию диспетчеры могут передавать только в МУП "Альта" и милицию. Вопрос отсутствия этики у некоторых похоронных агентов должен решаться внутри похоронных бюро, заявила тогда Сиглаева журналистам.