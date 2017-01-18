МУП "Альта": ритуальные агенты продают бесплатные услуги
Частные ритуальные агентства нередко берут деньги за бесплатные услуги при погребении. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" рассказал директор муниципального предприятия "Альта" Олег Быков в среду, 18 января.
"Есть такая категорию агентов, они "плавают" в этой мутной воде. Он может представлять любые интересы, представляться любой фирмой. Кто его будет проверять? Очень многие представляются муниципальным предприятием, понимаете? Если к нам обращаться напрямую, то мы полную консультацию даём. А когда люди абстрагируются от этого и верят тому человеку, который появился возле двери, вот так и происходит", — добавил Быков.
По его словам, такие ритуальные агенты взимают дополнительную плату за услуги, которые бесплатно предоставляются муниципальным предприятием. В среднем же захоронение должно стоить порядка 12 тысяч рублей.
"Если нет денег, то можно воспользоваться гарантированным перечнем услуг. Он включает в себя всё захоронение, — рассказал Быков. — Бесплатно предоставляется рытьё могилы, место на кладбище, доставка, временный памятник, справки".
Данная услуга предоставляется только в муниципальных похоронных предприятиях. Олег Быков также отметил, что зачастую ритуальные агенты просят за эти же услуги дополнительную плату, представляясь даже работниками муниципальных предприятий.
Ранее Олег Быков рассказал
, что полиция и скорая помощь продают ритуальным агентствам информацию об умерших. По его словам, пресечь торговлю "мёртвыми душами" можно с введением обязательного лицензирования фирм, которые предоставляют данные виды услуг.
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