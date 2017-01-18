МУП "Альта": ритуальные агенты продают бесплатные услуги

Частные ритуальные агентства нередко берут деньги за бесплатные услуги при погребении. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" рассказал директор муниципального предприятия "Альта" Олег Быков в среду, 18 января.



"Есть такая категорию агентов, они "плавают" в этой мутной воде. Он может представлять любые интересы, представляться любой фирмой. Кто его будет проверять? Очень многие представляются муниципальным предприятием, понимаете? Если к нам обращаться напрямую, то мы полную консультацию даём. А когда люди абстрагируются от этого и верят тому человеку, который появился возле двери, вот так и происходит", — добавил Быков.



По его словам, такие ритуальные агенты взимают дополнительную плату за услуги, которые бесплатно предоставляются муниципальным предприятием. В среднем же захоронение должно стоить порядка 12 тысяч рублей.



"Если нет денег, то можно воспользоваться гарантированным перечнем услуг. Он включает в себя всё захоронение, — рассказал Быков. — Бесплатно предоставляется рытьё могилы, место на кладбище, доставка, временный памятник, справки".



Данная услуга предоставляется только в муниципальных похоронных предприятиях. Олег Быков также отметил, что зачастую ритуальные агенты просят за эти же услуги дополнительную плату, представляясь даже работниками муниципальных предприятий.