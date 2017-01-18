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Директор "Альты": Полиция и скорая торгуют информацией об умерших

Автор: Владимир Аксёнов
13:14
  3715 0
  • Фото из архива Клопс.Ru.
Фото из архива Клопс.Ru.
Частные ритуальные агентства покупают у полиции и скорой помощи информацию об умерших. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" заявил директор муниципального похоронного предприятия "Альта" Олег Быков в среду, 18 января.
 
"Эта информация поступает от разных источников. Сложно за руку поймать. Понятно, что они придумывают разные способы, как её передать: через СМС или какими-то другими способами. Всё-таки плата за это достаточно приличная, и жадность побеждает. Умышлено торгуют информацией", — отметил Олег Быков.
 
По его словам, пресечь торговлю "мёртвыми душами" поможет обязательное лицензирование фирм, которые предоставляют данные виды услуг. В настоящее время похоронный бизнес остаётся бесконтрольным.
 
"Мы ратуем за введение лицензирования тех предприятий или частных предпринимателей, которые осуществляют эту деятельность, потому что сейчас, по сути, хаос", — рассказал Быков. — Сейчас и физическое лицо может осуществлять агентские услуги. То есть эта деятельность не лицензируется, не контролируется".
 
Как отметил Олег Быков, на уровне правительства России планируется принять закон, который ужесточит работу ритуальных агентств. Так, например, внезапный визит к родственникам умершего человека станет поводом для расследования.
 
"Если человек не вызвал агента, а он как-то появился, то будет расследование. Плюс таких предпринимателей или такие фирмы будут лишать лицензии за то, что они действуют не по правилам", — добавил Быков.
 
Ранее стало известно, что ритуальное агентство "Альта" в 2017 году планирует капитально отремонтировать половину дороги на территории кладбища (длиной 1,5 км) в посёлке имени А. Космодемьянского. На вторую часть пока не хватает финансирования. Там планируется ограничиться только ямочным ремонтом.
 

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