В посёлке имени А. Космодемьянского отремонтируют дорогу на кладбище (дополнено)

Ритуальное агентство "Альта" в 2017 году планирует капитально отремонтировать дорогу на территории кладбища (длиной 1,5 км) в посёлке имени А. Космодемьянского. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" рассказал директор предприятия Олег Быков в среду, 18 января.



"Последний раз ремонт делали в 2013 году, и то — только большие ямы закатывали. В этом году мы планируем и собственные средства муниципального предприятия выделять и будем просить деньги из бюджета, чтобы хотя бы половину — ту часть дороги, которая у нас сильно разбита, — отремонтировать", — рассказал Быков.



Он также отметил, что на вторую половину дороги кладбища пока не хватает финансирования. Там планируется ограничиться только ямочным ремонтом.

Директор ритуального агентства "Альта" также заверил, что средства, собранные за въезд на городское кладбище, идут на ремонт дорог.



"50 рублей взимается за въезд. Эти средства идут на благоустройство кладбища. В том числе и дороги ремонтируем на эти деньги", — рассказал Быков.