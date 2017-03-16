В Калининграде определились с внешним видом домов на Октябрьском острове (фото)



Фасады будут голубого цвета, по бокам домов собираются изобразить Аквамена.



Напомню, что в этом году в рамках региональной программы началась реализация крупного проекта по капремонту многоквартирных домов 4 и 6 на Карбышева. В этом же микрорайоне планируется привести в порядок еще 8 домов с использованием аналогичной стилистики", — отметила Оксана Астахова.