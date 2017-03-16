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В Калининграде определились с внешним видом домов на Октябрьском острове (фото)

11:33
  727 0
Фото Оксаны Астаховой из соцсети Facebook
В калининградском Фонде капремонта совместно с представителями АНО "Дирекция Калининград-2018" выработали единое видение относительно домов, которые просматриваются со стороны стадиона и которые планируется привести в порядок в ближайшие годы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава фонда Оксана Астахова.
 

Фасады будут голубого цвета, по бокам домов собираются изобразить Аквамена.
 

Напомню, что в этом году в рамках региональной программы началась реализация крупного проекта по капремонту многоквартирных домов 4 и 6 на Карбышева. В этом же микрорайоне планируется привести в порядок еще 8 домов с использованием аналогичной стилистики", — отметила Оксана Астахова.

Предварительные планы по капремонту этих домов уже показывали в январе. Начало работ планировали на весенне-летний период при благоприятном температурном режиме.

Кстати, в бюджете Калининграда может не хватить денег на скульптуру Аквамена, которую собирались установить на Октябрьском острове к ЧМ-2018.

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