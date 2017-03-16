В Калининграде определились с внешним видом домов на Октябрьском острове (фото)
Фото Оксаны Астаховой из соцсети Facebook
В калининградском Фонде капремонта совместно с представителями АНО "Дирекция Калининград-2018" выработали единое видение относительно домов, которые просматриваются со стороны стадиона и которые планируется привести в порядок в ближайшие годы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава фонда Оксана Астахова.
Фасады будут голубого цвета, по бокам домов собираются изобразить Аквамена.
Напомню, что в этом году в рамках региональной программы началась реализация крупного проекта по капремонту многоквартирных домов 4 и 6 на Карбышева. В этом же микрорайоне планируется привести в порядок еще 8 домов с использованием аналогичной стилистики", — отметила Оксана Астахова.
Предварительные планы по капремонту этих домов уже показывали в январе
. Начало работ планировали на весенне-летний период при благоприятном температурном режиме.
Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота
@klopsrubot
и отправьте ему сообщение
t551
Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.