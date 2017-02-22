В бюджете Калининграда может не хватить денег на скульптуру "Аквамена" к ЧМ-2018

На установку скульптуры "Аквамена" на острове, скорее всего, не хватит финансирования. Об этом рассказал главный архитектор Калининграда Вячеслав Генне в программе "Авторитет с Еленой Воловой" в прямом эфире радио "Комсомольская правда – Калининград" в среду, 22 февраля.

"Моё личное скептическое мнение – это слишком дорого, сотни миллионов рублей. Шансы очень маленькие с нашим бюджетом", – пояснил Генне.