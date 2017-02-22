В бюджете Калининграда может не хватить денег на скульптуру "Аквамена" к ЧМ-2018
Концепция скульптуры. Архитектор Олег Копылов
На установку скульптуры "Аквамена" на острове, скорее всего, не хватит финансирования. Об этом рассказал главный архитектор Калининграда Вячеслав Генне в программе "Авторитет с Еленой Воловой" в прямом эфире радио "Комсомольская правда – Калининград" в среду, 22 февраля.
"Моё личное скептическое мнение – это слишком дорого, сотни миллионов рублей. Шансы очень маленькие с нашим бюджетом", – пояснил Генне.
Напомним, что архитекторы Калининграда представили
концепцию скульптуры "водяного футболиста" к Чемпионату мира по футболу – 2018 года в августе 2016 года. "Аквамена" планируется разместить в конце Солнечного бульвара на Октябрьском острове. FIFA опубликовала видео об этой эмблеме ЧМ-2018 в Калининграде. Ролик размещён
на официальном канале организации на сайте Youtube.
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