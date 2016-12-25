FIFA к ЧМ-2018 опубликовала ролик про рождение Аквамена, символа Калининграда

FIFA опубликовала видео об Аквамене, эмблеме ЧМ-2018 в Калининграде. Ролик размещён на официальном канале организации на сайте Youtube.

Как следует из описания видеоролика, спортсмен символизирует открытый характер города, сочетание старого и нового и устремлённость в будущее. Описание поясняет, что в ролике отражены два основных элемента города: вода, окружающая его, и янтарь, из которого сделан футбольный мяч Аквамена.