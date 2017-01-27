Капремонтом калининградских домов займутся московские архитекторы

К капремонту калининградских домов подключатся архитекторы Московского архитектурного института (МАРХИ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства после рабочей встречи врио министра строительства и ЖКХ с представителями института под руководством регионального фонда капремонта и администрации Калининграда.



Встреча была посвящена изготовлению проектно-сметной документации на выполнение работ по капремонту зданий в центре города.



"Наша общая задача — выработать наиболее выигрышные с эстетической точки зрения и максимально экономичные решения. У МАРХИ колоссальный опыт по формированию комфортной городской среды, и лучшее из этого опыта мы планируем внедрить в регионе. К обследованию первых 12 домов в Калининграде МАРХИ приступит уже в конце этой недели", — рассказал врио министра строительства и ЖКХ Максим Федосеев. Он также отметил, что проектно-сметная документация должна быть разработана не позднее конца февраля.



Сотрудничество с МАРХИ началось ещё в прошлом году. Тогда были достигнуты договорённости о том, что институт примет участие в разработке проектно-сметной документации на приведение в порядок фасадов домов в центре Калининграда.



"Теперь сотрудничество переходит в практическую плоскость", — отметили в региональном фонде капремонта.



Как отметила гендиректор фонда капремонта Оксана Астахова, накануне между фондом и МАРХИ был заключён первый договор на выполнение работ. К разработке документации по 12 домам на Ленинском проспекте будут подключены ведущие российские специалисты в области формирования городской среды. Кроме того, сообщалось, что при капремонте в калининградских домах Как отметила гендиректор фонда капремонта Оксана Астахова, накануне между фондом и МАРХИ был заключён первый договор на выполнение работ. К разработке документации по 12 домам на Ленинском проспекте будут подключены ведущие российские специалисты в области формирования городской среды. Кроме того, сообщалось, что при капремонте в калининградских домах будут устанавливать московские лифты.



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