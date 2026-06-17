Простейшая основа для любого супа: раскрываем ресторанные секреты приготовления прозрачного бульона

Заливайте только мясо холодной водой. Если бросить его в кипяток, белки мгновенно свернутся на поверхности, «заперев» внутри мутные частицы и кровь.

При приготовлении бульона на кости, доведите его до кипения, проварите 3–5 минут и слейте всю воду. Тщательно промойте мясо и кастрюлю от осевшей пены, залейте свежей холодной водой и продолжайте варить. Это самый надёжный способ убрать лишний белок и лишний жир.

Самое важное правило — никакого бурного кипения. Как только жидкость начала бурлить, убавьте огонь до минимума. В идеале лишь редкие пузырьки должны подниматься со дна, так как при кипении жир эмульгируется с водой, создавая ту самую мутную «взвесь», от которой уже будет невозможно избавиться.

Ещё один нюанс — не накрывайте кастрюлю плотно крышкой во время варки, так как лёгкий выход пара помогает поддерживать равномерную температуру.

Если бульон всё же получился недостаточно прозрачным, его можно осветлить, например, смешав яичный белок с чайной ложкой холодной воды в лёгкую пену. Получившуюся массу нужно влить в слегка остывший бульон, быстро перемешать и довести до кипения. Белок соберёт все мелкие частицы и всплывёт плотной коркой, которую легко убрать шумовкой. После процедуры всю жидкость нужно процедить через марлю.

Луковица в шелухе придаст бульону янтарный цвет. Её нужно класть в середине варки. Соль лучше добавлять в самом конце — это помогает усилить вкус и сохранить прозрачность.