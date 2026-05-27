Никаких дырок и следов: как за 5 минут снять с одежды прилипшую жвачку

Заморозка

Для этого способа нужно завернуть лёд в полиэтиленовый пакет и приложить его к жвачке на 30 минут или убрать саму вещь в морозилку. Когда затвердевшая резинка станет плотной и хрупкой, её можно будет аккуратно снять пластиковым скребком, банковской картой, ложкой или тупой стороной ножа.

Нагрев

Жвачка размягчается от горячего воздуха, поэтому её можно снять, прогрев феном. Затем нужно аккуратно соскоблить резинку ложкой. Кроме того, подойдёт использование утюга на средней мощности: подложите под жвачку картон или плотную ткань и приложите его к одежде на несколько секунд.

Уксус

Подогреть уксус, но не кипятить его. Смочить в жидкости зубную щётку и пройтись по жвачке. Для надёжности можно насыпать сверху немного пищевой соды. После удаления резинки постирать вещь, чтобы убрать остатки и запах уксуса.

Скотч

Отрежьте кусочек ленты, приложите клейкой стороной к жвачке, плотно прижмите и резко поднимите. Повторяйте до полного удаления загрязнения. Этот метод подходит для джинсы и плотного хлопка, но не для ворсистой ткани, так как резкие движения могут оставить на ней проплешины.

Важно

Все способы лучше протестировать на незаметном участке ткани, чтобы убедиться безопасности для материала.

Не стоит стирать вещь с прилипшей жвачкой в стиральной машинке, так как она может размазаться и испортить другую одежду в барабане.

В случае с шёлком, шерстью и линяющими тканями лучше обратиться в химчистку — агрессивные методы могут испортить деликатный материал.

Если после удаления жвачки остался жирный след, его можно вывести хозяйственным мылом, средством для мытья посуды или пятновыводителем.