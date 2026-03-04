В ожидании королевы весенних прилавков: печём осетинский пирог с черемшой по простому рецепту

Весной уличные прилавки снова заполняет черемша — сезон этой ароматной зелени начинается в конце марта и длится до мая. Значит, самое время запасаться рецептами и пробовать что-то новое. «Клопс» нашёл вариант для тех, кто уже устал от салатов и запеканок.
Ингредиенты
Для теста:
- 250 граммов пшеничной муки,
- 150 миллилитров кефира,
- чайная ложка сухих дрожжей,
- половина чайной ложки соли,
- столовая ложка растительного масла без запаха,
Для начинки:
- 200 граммов сыра (можно смешать осетинский и сулугуни или моцареллу с адыгейским),
- 100 граммов черемши,
- 30 граммов мягкого сливочного масла,
- соль, чёрный молотый перец (по вкусу).
Для смазывания:
- яичный желток,
- 50 граммов сливочного масла.
Приготовление
Смешать тёплый кефир с сухими дрожжами и оставить на пять минут, чтобы появилась лёгкая пенная шапочка. Просеять муку, добавить соль и растительное масло, затем замесить мягкое эластичное тесто. Накрыть полотенцем и оставить в тёплом месте примерно на час — за это время оно должно увеличиться в объёме почти вдвое.
Промыть черемшу под проточной водой и мелко нарезать. Крупно натереть сыр, смешать его с зеленью, мягким сливочным маслом, солью и чёрным перцем — начинка должна получиться ароматной и сочной.
Присыпать рабочую поверхность мукой и раскатать тесто в круг толщиной около полусантиметра. Выложить начинку в центр, отступив несколько сантиметров от края. Собрать тесто к середине, сформировать мешочек, затем аккуратно расплющить и раскатать в лепёшку.
Переложить пирог на противень с пергаментом, смазать желтком и сделать небольшое отверстие в центре, чтобы выходил пар. Выпекать в духовке, разогретой до 200 градусов, примерно 20–25 минут до золотистой корочки.
Готовый пирог достать из духовки и сразу смазать кусочком сливочного масла. Подавать горячим. При желании украсить листьями черемши или зёрнами граната.
