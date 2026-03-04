В ожидании королевы весенних прилавков: печём осетинский пирог с черемшой по простому рецепту

Весной уличные прилавки снова заполняет черемша — сезон этой ароматной зелени начинается в конце марта и длится до мая. Значит, самое время запасаться рецептами и пробовать что-то новое. «Клопс» нашёл вариант для тех, кто уже устал от салатов и запеканок.

Ингредиенты

Для теста:

250 граммов пшеничной муки, 150 миллилитров кефира, чайная ложка сухих дрожжей, половина чайной ложки соли, столовая ложка растительного масла без запаха,

Для начинки:

200 граммов сыра (можно смешать осетинский и сулугуни или моцареллу с адыгейским), 100 граммов черемши, 30 граммов мягкого сливочного масла, соль, чёрный молотый перец (по вкусу).

Для смазывания:

яичный желток, 50 граммов сливочного масла.

Приготовление

Смешать тёплый кефир с сухими дрожжами и оставить на пять минут, чтобы появилась лёгкая пенная шапочка. Просеять муку, добавить соль и растительное масло, затем замесить мягкое эластичное тесто. Накрыть полотенцем и оставить в тёплом месте примерно на час — за это время оно должно увеличиться в объёме почти вдвое.

Промыть черемшу под проточной водой и мелко нарезать. Крупно натереть сыр, смешать его с зеленью, мягким сливочным маслом, солью и чёрным перцем — начинка должна получиться ароматной и сочной.

Присыпать рабочую поверхность мукой и раскатать тесто в круг толщиной около полусантиметра. Выложить начинку в центр, отступив несколько сантиметров от края. Собрать тесто к середине, сформировать мешочек, затем аккуратно расплющить и раскатать в лепёшку.

Переложить пирог на противень с пергаментом, смазать желтком и сделать небольшое отверстие в центре, чтобы выходил пар. Выпекать в духовке, разогретой до 200 градусов, примерно 20–25 минут до золотистой корочки.

Готовый пирог достать из духовки и сразу смазать кусочком сливочного масла. Подавать горячим. При желании украсить листьями черемши или зёрнами граната.