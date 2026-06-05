Тот самый вкус из детства: готовим дома мясные «ёжики» с зеленью и сметанной заливкой

Ингредиенты

фарш (свинина + говядина) — 500 г;

длиннозёрный непропаренный рис — 100 г;

репчатый лук — 1 шт;

растительное масло — 2 ст. л;

свежий укроп — 1 веточка;

сметана 20% — 200 мл;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Рис промыть, залить кипятком, оставить на пять минут и слить жидкость. Луковицу измельчить, добавить её в фарш со специями и пропущенным через пресс чесноком. Перемешать всё с рисом и мокрыми руками слепить тефтельки.

В сковороде с высокими бортами разогреть масло и выложить «ёжики». Обжарить со всех сторон в течение пяти минут, затем налить пару столовых ложек воды и накрыть крышкой. Тушить 25–30 минут, пока рис не станет мягким.

Затем добавить сметану и готовить ещё 10 минут до загустения соуса. Готовое блюдо украсить свежей зеленью.

Совет редакции

В качестве альтернативы сливочному соусу можно сделать томатный. Для этого на этапе тушения тефтелек нужно добавить помидоры в собственном соку, а в фарш положить натёртую морковь.