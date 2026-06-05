00:09

Тот самый вкус из детства: готовим дома мясные «ёжики» с зеленью и сметанной заливкой

  1. Рецепты
Автор:
Тот самый вкус из детства: готовим дома мясные «ёжики» с зеленью и сметанной заливкой - Новости Калининграда | Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»
Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»

Всем с детства знаком вкус мясных тефтелек с рисом и сливочной подливкой. В быту это блюдо называют «ёжиками», так как вкрапления крупы на круглом шарике напоминают свернувшегося в клубок лесного зверька. Однако их любят не столько за оригинальный нейминг, сколько за неповторимый вкус и нежную текстуру. Как приготовить идеальные «ёжики», узнал «Клопс». 

Ингредиенты

  • фарш (свинина + говядина) — 500 г;
  • длиннозёрный непропаренный рис — 100 г;
  • репчатый лук — 1 шт;
  • растительное масло — 2 ст. л; 
  • свежий укроп — 1 веточка;
  • сметана 20% — 200 мл; 
  • соль, перец — по вкусу. 

Приготовление

Рис промыть, залить кипятком, оставить на пять минут и слить жидкость. Луковицу измельчить, добавить её в фарш со специями и пропущенным через пресс чесноком. Перемешать всё с рисом и мокрыми руками слепить тефтельки. 

В сковороде с высокими бортами разогреть масло и выложить «ёжики». Обжарить со всех сторон в течение пяти минут, затем налить пару столовых ложек воды и накрыть крышкой. Тушить 25–30 минут, пока рис не станет мягким. 

Затем добавить сметану и готовить ещё 10 минут до загустения соуса. Готовое блюдо украсить свежей зеленью. 

Совет редакции

В качестве альтернативы сливочному соусу можно сделать томатный. Для этого на этапе тушения тефтелек нужно добавить помидоры в собственном соку, а в фарш положить натёртую морковь. 

На гарнир к тефтелькам с рисом идеально подойдёт овощное рагу с ароматными травами

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Витаминная бомба: как сделать из сезонных фруктов и ягод сочный салат с освежающей заправкой
01:11
Не сорняк, а деликатес: готовим на завтрак низкокалорийный омлет с сыром и одуванчиками
Вчера
23:07
Открываем сезон летних фруктов: кулинары поделились рецептом нежного пирога с персиками и ванилью
Вчера
05:16
Лучший способ расслабиться после работы: лепим целую гору домашних пельменей с мясом и овощами
Вчера
00:06
Без консервантов, ГМО и химии: готовим дома сочную ветчину из свинины по классическому рецепту
06 июня 2026
22:57
Все новости по теме
25 897
Кулинария рецепты