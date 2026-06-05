Тот самый вкус из детства: готовим дома мясные «ёжики» с зеленью и сметанной заливкой

Всем с детства знаком вкус мясных тефтелек с рисом и сливочной подливкой. В быту это блюдо называют «ёжиками», так как вкрапления крупы на круглом шарике напоминают свернувшегося в клубок лесного зверька. Однако их любят не столько за оригинальный нейминг, сколько за неповторимый вкус и нежную текстуру. Как приготовить идеальные «ёжики», узнал «Клопс».
Ингредиенты
- фарш (свинина + говядина) — 500 г;
- длиннозёрный непропаренный рис — 100 г;
- репчатый лук — 1 шт;
- растительное масло — 2 ст. л;
- свежий укроп — 1 веточка;
- сметана 20% — 200 мл;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Рис промыть, залить кипятком, оставить на пять минут и слить жидкость. Луковицу измельчить, добавить её в фарш со специями и пропущенным через пресс чесноком. Перемешать всё с рисом и мокрыми руками слепить тефтельки.
В сковороде с высокими бортами разогреть масло и выложить «ёжики». Обжарить со всех сторон в течение пяти минут, затем налить пару столовых ложек воды и накрыть крышкой. Тушить 25–30 минут, пока рис не станет мягким.
Затем добавить сметану и готовить ещё 10 минут до загустения соуса. Готовое блюдо украсить свежей зеленью.
Совет редакции
В качестве альтернативы сливочному соусу можно сделать томатный. Для этого на этапе тушения тефтелек нужно добавить помидоры в собственном соку, а в фарш положить натёртую морковь.
На гарнир к тефтелькам с рисом идеально подойдёт овощное рагу с ароматными травами.