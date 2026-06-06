Как приготовить дома настоящий рататуй: раскрываем рецепт одного из самых простых блюд французской кухни

Рататуй считается одним из самых простых блюд французской кухни, так как овощи достаточно лишь тонко нарезать и запечь. Однако, чтобы повторить вкус блюда из прованского ресторана, надо учесть несколько нюансов, например, правильно выложить основу и залить её ароматным соусом. Всеми деталями классического рецепта с «Клопс» поделились опытные кулинары.
Ингредиенты
- помидоры — 6 шт;
- чеснок — 4 зубчика;
- красный болгарский перец — 1 шт;
- кабачки — 2 шт;
- баклажаны — 2 шт;
- репчатый лук — 1 шт;
- оливковое масло — 3 ст. л;
- сушёные укроп и петрушка, прованские травы, соль и перец — по вкусу.
Приготовление
Два томата с луком и перцем нарезать мелким кубиком и обжарить на растительном масле до мягкости. Добавить пропущенный через пресс чеснок и томить под крышкой 10 минут. Получившийся соус вылить в форму для запекания и ровным слоем распределить по дну.
Оставшиеся помидоры, кабачки и баклажаны нарезать тонкими слайсами. Выложить овощи поверх соуса, расставляя кружочки ребром от центра к краям, чтобы получилась большая «улитка». Полить маслом и приправить всеми специями.
Накрыть форму фольгой (блестящей стороной внутрь) и поставить в духовку, разогретую до 180 °С. Запекать в течение часа, затем снять фольгу и за 5 минут подрумянить корочку на режиме гриль.