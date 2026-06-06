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Как приготовить дома настоящий рататуй: раскрываем рецепт одного из самых простых блюд французской кухни

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Как приготовить дома настоящий рататуй: раскрываем рецепт одного из самых простых блюд французской кухни - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Рататуй считается одним из самых простых блюд французской кухни, так как овощи достаточно лишь тонко нарезать и запечь. Однако, чтобы повторить вкус блюда из прованского ресторана, надо учесть несколько нюансов, например, правильно выложить основу и залить её ароматным соусом. Всеми деталями классического рецепта с «Клопс» поделились опытные кулинары. 

Ингредиенты 

  • помидоры — 6 шт;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • красный болгарский перец — 1 шт;
  • кабачки — 2 шт;
  • баклажаны — 2 шт;
  • репчатый лук — 1 шт; 
  • оливковое масло — 3 ст. л;
  • сушёные укроп и петрушка, прованские травы, соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Два томата с луком и перцем нарезать мелким кубиком и обжарить на растительном масле до мягкости. Добавить пропущенный через пресс чеснок и томить под крышкой 10 минут. Получившийся соус вылить в форму для запекания и ровным слоем распределить по дну. 

Оставшиеся помидоры, кабачки и баклажаны нарезать тонкими слайсами. Выложить овощи поверх соуса, расставляя кружочки ребром от центра к краям, чтобы получилась большая «улитка». Полить маслом и приправить всеми специями.

Накрыть форму фольгой (блестящей стороной внутрь) и поставить в духовку, разогретую до 180 °С. Запекать в течение часа, затем снять фольгу и за 5 минут подрумянить корочку на режиме гриль. 

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