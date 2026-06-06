Как приготовить дома настоящий рататуй: раскрываем рецепт одного из самых простых блюд французской кухни

Ингредиенты

помидоры — 6 шт;

чеснок — 4 зубчика;

красный болгарский перец — 1 шт;

кабачки — 2 шт;

баклажаны — 2 шт;

репчатый лук — 1 шт;

оливковое масло — 3 ст. л;

сушёные укроп и петрушка, прованские травы, соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Два томата с луком и перцем нарезать мелким кубиком и обжарить на растительном масле до мягкости. Добавить пропущенный через пресс чеснок и томить под крышкой 10 минут. Получившийся соус вылить в форму для запекания и ровным слоем распределить по дну.

Оставшиеся помидоры, кабачки и баклажаны нарезать тонкими слайсами. Выложить овощи поверх соуса, расставляя кружочки ребром от центра к краям, чтобы получилась большая «улитка». Полить маслом и приправить всеми специями.

Накрыть форму фольгой (блестящей стороной внутрь) и поставить в духовку, разогретую до 180 °С. Запекать в течение часа, затем снять фольгу и за 5 минут подрумянить корочку на режиме гриль.