Лёгкий гарнир к любому мясу, рыбе и шашлыку: готовим простейший салат с овощами и пикантной заправкой

Лето — сезон свежих овощей, из которых получаются самые сочные и хрустящие салаты. Вместе с пикантной заправкой и пряными маслами они станут идеальным дополнением к блюдам из свинины, говядины, белой и красной рыбы, а также птицы. Причём овощи могут быть не только рядом с горячим, но и выступать в качестве лёгкого гарнира. Простым рецептом салата на каждый день и к любому мясу с «Клопс» поделились опытные кулинары.
Ингредиенты
- огурец среднеплодный — 1 шт;
- помидоры черри — 5 шт;
- салат айсберг — треть кочана;
- красный маринованный лук — 2 ст. л;
- консервированная кукуруза — 100 г;
- соевый соус — 1 ст. л;
- оливковое масло — 2 ст. л;
- кунжутное масло — 1 ст. л;
- дижонская горчица — 1 ч. л;
- бальзамический соус — 1 ч. л.
Приготовление
Помидоры нарезать половинками, огурцы — толстыми кружочками. Выложить овощи в салатник, сверху набросать порванные руками листья салата. Посыпать кукурузой и добавить красный маринованный лук.
Заправить блюдо двумя видами масла, полить соевым и бальзамическим соусами. Добавить зёрна дижонской горчицы и тщательно перемешать. Убрать салат в холодильник на 10 минут, чтобы все овощи пропитались заправкой и дали сок, который раскроет вкус всего блюда.
Как замариновать красный лук, чтобы он получился пряным и хрустящим, читайте по ссылке.