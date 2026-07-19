Лёгкий гарнир к любому мясу, рыбе и шашлыку: готовим простейший салат с овощами и пикантной заправкой

Ингредиенты

огурец среднеплодный — 1 шт; помидоры черри — 5 шт; салат айсберг — треть кочана; красный маринованный лук — 2 ст. л; консервированная кукуруза — 100 г; соевый соус — 1 ст. л; оливковое масло — 2 ст. л; кунжутное масло — 1 ст. л; дижонская горчица — 1 ч. л; бальзамический соус — 1 ч. л.

Приготовление

Помидоры нарезать половинками, огурцы — толстыми кружочками. Выложить овощи в салатник, сверху набросать порванные руками листья салата. Посыпать кукурузой и добавить красный маринованный лук.

Заправить блюдо двумя видами масла, полить соевым и бальзамическим соусами. Добавить зёрна дижонской горчицы и тщательно перемешать. Убрать салат в холодильник на 10 минут, чтобы все овощи пропитались заправкой и дали сок, который раскроет вкус всего блюда.