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Лёгкий гарнир к любому мясу, рыбе и шашлыку: готовим простейший салат с овощами и пикантной заправкой

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Лёгкий гарнир к любому мясу, рыбе и шашлыку: готовим простейший салат с овощами и пикантной заправкой - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Лето — сезон свежих овощей, из которых получаются самые сочные и хрустящие салаты. Вместе с пикантной заправкой и пряными маслами они станут идеальным дополнением к блюдам из свинины, говядины, белой и красной рыбы, а также птицы. Причём овощи могут быть не только рядом с горячим, но и выступать в качестве лёгкого гарнира. Простым рецептом салата на каждый день и к любому мясу с «Клопс» поделились опытные кулинары. 

Ингредиенты

  1. огурец среднеплодный — 1 шт;
  2. помидоры черри — 5 шт; 
  3. салат айсберг — треть кочана; 
  4. красный маринованный лук — 2 ст. л; 
  5. консервированная кукуруза — 100 г; 
  6. соевый соус — 1 ст. л;
  7. оливковое масло — 2 ст. л;
  8. кунжутное масло — 1 ст. л; 
  9. дижонская горчица — 1 ч. л; 
  10. бальзамический соус — 1 ч. л. 

Приготовление

Помидоры нарезать половинками, огурцы — толстыми кружочками. Выложить овощи в салатник, сверху набросать порванные руками листья салата. Посыпать кукурузой и добавить красный маринованный лук. 

Заправить блюдо двумя видами масла, полить соевым и бальзамическим соусами. Добавить зёрна дижонской горчицы и тщательно перемешать. Убрать салат в холодильник на 10 минут, чтобы все овощи пропитались заправкой и дали сок, который раскроет вкус всего блюда. 

Как замариновать красный лук, чтобы он получился пряным и хрустящим, читайте по ссылке

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