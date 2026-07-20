01:14

Раскрываем секрет котлет из говядины, которые поразят гостей своей нежностью и сочностью — простой и проверенный рецепт

  1. Рецепты
Автор:
Раскрываем секрет котлет из говядины, которые поразят гостей своей нежностью и сочностью — простой и проверенный рецепт - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Всем известно, что приготовить по-настоящему вкусные котлеты из говядины — задача со звёздочкой, ведь этот вид мяса после обжаривания становится сухим и жёстким. Добиться идеальной текстуры бывает непросто, но секрет кроется в нескольких профессиональных хитростях, превращающих обычный фарш в нежное и сочное блюдо. Проверенный рецепт идеальных говяжьих котлет узнал «Клопс».

Ингредиенты 

  1. говяжий фарш — 500 г;
  2. репчатый лук — 1 шт;
  3. чеснок — 1–2 зубчика;
  4. белый чёрствый, но не испорченный хлеб — 2–3 ломтика;
  5. молоко — примерно 70 мл;
  6. яйцо — 1 шт;
  7. паприка, кориандр, хмели-сунели, соль, перец — по вкусу. 

Приготовление 

Сухари или чёрствый хлеб замочить в молоке на 10 минут и отжать. Лук мелко нарезать или натереть на тёрке. Чеснок пропустить через пресс. Добавить всё это к фаршу вместе со специями и яйцом. Тщательно перемешать, собрать массу в комок и 10–15 раз с силой бросить в миску, чтобы отбить мясо и избавиться от лишних пузырьков воздуха. 

Накрыть фарш плёнкой до контакта и убрать в холодильник на полчаса. Влажными руками сформировать котлеты и обжарить их на растительном масле. Для хрустящей корочки можно обвалять их в муке или панировочных сухарях. 

В качестве альтернативы котлеты запекают в духовке в течение 30–40 минут при 180 °С. Незадолго до готовности лучше включить функцию гриля — так поверхность станет ещё более румяной. 

Готовое блюдо подавать с отварным рисом, макаронами, запечёнными овощами или салатом. 

Говядина может быть нежной не только в котлетах, но и в тёплом салате с печёными овощами и свежей зеленью

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Три столпа здорового питания: готовим низкокалорийный обед из индейки, кускуса и овощей — быстрый рецепт
02:23
Нежная серединка — залог успеха: готовим изысканный салат со стручковой фасолью и стейком из тунца
02 августа 2026
23:54
Гости уже на пороге, а на кухне есть лишь мука, яйцо и какао: готовим шоколадный кекс в кружке за 5 минут
02 августа 2026
06:22
Необычное сочетание, поражающее с первого укуса: готовим тёплый салат с куриной печенью и грушей — простой рецепт
02 августа 2026
03:03
Улучшенная версия привычного блюда: раскрываем главные секреты приготовления куриного супа с вермишелью
01 августа 2026
23:23
Все новости по теме
11 905
Кулинария рецепты