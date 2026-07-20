Раскрываем секрет котлет из говядины, которые поразят гостей своей нежностью и сочностью — простой и проверенный рецепт

Всем известно, что приготовить по-настоящему вкусные котлеты из говядины — задача со звёздочкой, ведь этот вид мяса после обжаривания становится сухим и жёстким. Добиться идеальной текстуры бывает непросто, но секрет кроется в нескольких профессиональных хитростях, превращающих обычный фарш в нежное и сочное блюдо. Проверенный рецепт идеальных говяжьих котлет узнал «Клопс».
Ингредиенты
- говяжий фарш — 500 г;
- репчатый лук — 1 шт;
- чеснок — 1–2 зубчика;
- белый чёрствый, но не испорченный хлеб — 2–3 ломтика;
- молоко — примерно 70 мл;
- яйцо — 1 шт;
- паприка, кориандр, хмели-сунели, соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Сухари или чёрствый хлеб замочить в молоке на 10 минут и отжать. Лук мелко нарезать или натереть на тёрке. Чеснок пропустить через пресс. Добавить всё это к фаршу вместе со специями и яйцом. Тщательно перемешать, собрать массу в комок и 10–15 раз с силой бросить в миску, чтобы отбить мясо и избавиться от лишних пузырьков воздуха.
Накрыть фарш плёнкой до контакта и убрать в холодильник на полчаса. Влажными руками сформировать котлеты и обжарить их на растительном масле. Для хрустящей корочки можно обвалять их в муке или панировочных сухарях.
В качестве альтернативы котлеты запекают в духовке в течение 30–40 минут при 180 °С. Незадолго до готовности лучше включить функцию гриля — так поверхность станет ещё более румяной.
Готовое блюдо подавать с отварным рисом, макаронами, запечёнными овощами или салатом.
Говядина может быть нежной не только в котлетах, но и в тёплом салате с печёными овощами и свежей зеленью.