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Полчаса и минимум ингредиентов: готовим уютный пирог с рыбой и сливочно-картофельной начинкой

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Полчаса и минимум ингредиентов: готовим уютный пирог с рыбой и сливочно-картофельной начинкой - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Заливной пирог с консервированной рыбой — это настоящее спасение для хозяйки, когда нужно приготовить что-то сытное и невероятно вкусное без лишних хлопот. Секрет этого блюда кроется в гармоничном сочетании нежного теста и сочной начинки из картофеля и сливок. Такое угощение прекрасно подойдёт как для уютного семейного ужина, так и для неожиданных гостей, ведь готовится оно из самых доступных продуктов. Простым рецептом с «Клопс» поделились читатели.  

Ингредиенты 

  1. кефир — 1 стакан;
  2. мука — 1,5 стакана;
  3. яйца — 3 шт;
  4. разрыхлитель — 1 ч. л;
  5. картофель — 2–3 шт;
  6. консервированная рыба в собственном соку (сайра, горбуша или сардина) — 1 банка; 
  7. сливки — 100 мл;
  8. свежие укроп и петрушка — 2 пучка; 
  9. соль, перец — по вкусу. 

Приготовление

Взбить яйца с кефиром и щепоткой соли. Просеять муку с разрыхлителем и замесить тесто, напоминающее по консистенции жидкую сметану. 

Картофель очистить от кожицы и нарезать тонкими кружочками. Выложить на сковороду, залить сливками, посолить и тушить до полуготовности. Через 10 минут добавить мелконарезанную зелень и дать постоять 5 минут под крышкой.  

В смазанную маслом форму влить немного теста, сверху выложить рыбу, затем сливочно-картофельную смесь, снова рыбу и опять сливочную смесь. Залить всё оставшейся частью теста и разровнять поверхность ложкой. 

Поставить форму в разогретую до 180 °С духовку на 30 минут, пока корочка не станет золотистой. Незадолго до готовности смазать поверхность растопленным сливочным маслом. Перед подачей дать выпечке полностью остыть при комнатной температуре, чтобы начинка схватилась, а корочка стала более хрустящей. 

Рыбный пирог можно приготовить не только на жидком тесте из кефира, но и в традиционном варианте, который называется кулебяка

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