Полчаса и минимум ингредиентов: готовим уютный пирог с рыбой и сливочно-картофельной начинкой

Ингредиенты

кефир — 1 стакан; мука — 1,5 стакана; яйца — 3 шт; разрыхлитель — 1 ч. л; картофель — 2–3 шт; консервированная рыба в собственном соку (сайра, горбуша или сардина) — 1 банка; сливки — 100 мл; свежие укроп и петрушка — 2 пучка; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Взбить яйца с кефиром и щепоткой соли. Просеять муку с разрыхлителем и замесить тесто, напоминающее по консистенции жидкую сметану.

Картофель очистить от кожицы и нарезать тонкими кружочками. Выложить на сковороду, залить сливками, посолить и тушить до полуготовности. Через 10 минут добавить мелконарезанную зелень и дать постоять 5 минут под крышкой.

В смазанную маслом форму влить немного теста, сверху выложить рыбу, затем сливочно-картофельную смесь, снова рыбу и опять сливочную смесь. Залить всё оставшейся частью теста и разровнять поверхность ложкой.

Поставить форму в разогретую до 180 °С духовку на 30 минут, пока корочка не станет золотистой. Незадолго до готовности смазать поверхность растопленным сливочным маслом. Перед подачей дать выпечке полностью остыть при комнатной температуре, чтобы начинка схватилась, а корочка стала более хрустящей.