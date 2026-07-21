Полчаса и минимум ингредиентов: готовим уютный пирог с рыбой и сливочно-картофельной начинкой

Заливной пирог с консервированной рыбой — это настоящее спасение для хозяйки, когда нужно приготовить что-то сытное и невероятно вкусное без лишних хлопот. Секрет этого блюда кроется в гармоничном сочетании нежного теста и сочной начинки из картофеля и сливок. Такое угощение прекрасно подойдёт как для уютного семейного ужина, так и для неожиданных гостей, ведь готовится оно из самых доступных продуктов. Простым рецептом с «Клопс» поделились читатели.
Ингредиенты
- кефир — 1 стакан;
- мука — 1,5 стакана;
- яйца — 3 шт;
- разрыхлитель — 1 ч. л;
- картофель — 2–3 шт;
- консервированная рыба в собственном соку (сайра, горбуша или сардина) — 1 банка;
- сливки — 100 мл;
- свежие укроп и петрушка — 2 пучка;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Взбить яйца с кефиром и щепоткой соли. Просеять муку с разрыхлителем и замесить тесто, напоминающее по консистенции жидкую сметану.
Картофель очистить от кожицы и нарезать тонкими кружочками. Выложить на сковороду, залить сливками, посолить и тушить до полуготовности. Через 10 минут добавить мелконарезанную зелень и дать постоять 5 минут под крышкой.
В смазанную маслом форму влить немного теста, сверху выложить рыбу, затем сливочно-картофельную смесь, снова рыбу и опять сливочную смесь. Залить всё оставшейся частью теста и разровнять поверхность ложкой.
Поставить форму в разогретую до 180 °С духовку на 30 минут, пока корочка не станет золотистой. Незадолго до готовности смазать поверхность растопленным сливочным маслом. Перед подачей дать выпечке полностью остыть при комнатной температуре, чтобы начинка схватилась, а корочка стала более хрустящей.
Рыбный пирог можно приготовить не только на жидком тесте из кефира, но и в традиционном варианте, который называется кулебяка.