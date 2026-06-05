Неочевидное сочетание сладкого и солёного: как вкусно запечь рыбу с тыквой и пряными травами

На гарнир к белой рыбе обычно подают рис или овощи, но есть и менее очевидный вариант — тыква. Её сладость неожиданно приятно сочетается с солёной треской, оливковым маслом и пряными травами. Как приготовить дома блюдо с идеальным балансом противоположных вкусов, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- судак, минтай, хек или треска — 500 г;
- тыква — 350 г;
- репчатый лук — 200 г;
- лимонный сок — 1 ст. л;
- растительное масло — 3 ст. л;
- сушёные базилик, укроп, петрушка, соль и перец — по вкусу.
Приготовление
Рыбу промыть, очистить от чешуи, головы, плавников, хвоста и внутренностей. Филе нарезать порционными кусками, посыпать приправами, сбрызнуть лимонным соком с маслом и выложить в форму для выпечки. Убрать в холодильник мариноваться на час.
С помощью овощечистки и ножа срезать с тыквы кожуру и нарезать кубиками. Лук мелко нашинковать и вместе с тыквой положить в форму к рыбе. Закрыть всё фольгой (блестящей стороной внутрь, матовой - наружу) и поставить в разогретую до 180 °С духовку на 10–50 минут. Готовая тыква должна легко протыкаться ножом, а рыба - отходить от костей.
На десерт к рыбе с тыквой можно подать ленивый манник на яблочном соке.