Неочевидное сочетание сладкого и солёного: как вкусно запечь рыбу с тыквой и пряными травами

Ингредиенты

судак, минтай, хек или треска — 500 г;

тыква — 350 г;

репчатый лук — 200 г;

лимонный сок — 1 ст. л;

растительное масло — 3 ст. л;

сушёные базилик, укроп, петрушка, соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Рыбу промыть, очистить от чешуи, головы, плавников, хвоста и внутренностей. Филе нарезать порционными кусками, посыпать приправами, сбрызнуть лимонным соком с маслом и выложить в форму для выпечки. Убрать в холодильник мариноваться на час.

С помощью овощечистки и ножа срезать с тыквы кожуру и нарезать кубиками. Лук мелко нашинковать и вместе с тыквой положить в форму к рыбе. Закрыть всё фольгой (блестящей стороной внутрь, матовой - наружу) и поставить в разогретую до 180 °С духовку на 10–50 минут. Готовая тыква должна легко протыкаться ножом, а рыба - отходить от костей.