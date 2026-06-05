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Неочевидное сочетание сладкого и солёного: как вкусно запечь рыбу с тыквой и пряными травами

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Неочевидное сочетание сладкого и солёного: как вкусно запечь рыбу с тыквой и пряными травами - Новости Калининграда | Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»
Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»

На гарнир к белой рыбе обычно подают рис или овощи, но есть и менее очевидный вариант — тыква. Её сладость неожиданно приятно сочетается с солёной треской, оливковым маслом и пряными травами. Как приготовить дома блюдо с идеальным балансом противоположных вкусов, узнал «Клопс». 

Ингредиенты

  • судак, минтай, хек или треска — 500 г;
  • тыква — 350 г; 
  • репчатый лук — 200 г;
  • лимонный сок — 1 ст. л;
  • растительное масло — 3 ст. л;
  • сушёные базилик, укроп, петрушка, соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Рыбу промыть, очистить от чешуи, головы, плавников, хвоста и внутренностей. Филе нарезать порционными кусками, посыпать приправами, сбрызнуть лимонным соком с маслом и выложить в форму для выпечки. Убрать в холодильник мариноваться на час. 

С помощью овощечистки и ножа срезать с тыквы кожуру и нарезать кубиками. Лук мелко нашинковать и вместе с тыквой положить в форму к рыбе. Закрыть всё фольгой (блестящей стороной внутрь, матовой - наружу) и поставить в разогретую до 180 °С духовку на 10–50 минут. Готовая тыква должна легко протыкаться ножом, а рыба - отходить от костей. 

На десерт к рыбе с тыквой можно подать ленивый манник на яблочном соке

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