Капуста, рис, фарш и томатный соус: как правильно приготовить голубцы, чтобы они не развалились на тарелке

Ингредиенты

капуста — 1 большой качан; фарш из свинины, говядины, курицы, индейки или баранины — 500 г; сметана 20% — 130 г; томатная паста — 100 г; помидоры — 300 г; морковь — 100 г; репчатый лук — 150 г; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Снять с кочана все пожухлые и грязные листья, а самые свежие и хрустящие тщательно промыть. В основании срезать тонкий слой мякоти, чтобы в будущем его было проще завернуть. Затем положить капусту в кастрюлю с кипятком и проварить в течение 5 минут.

Рис промыть, залить холодной водой, посолить и довести до кипения. Затем убавить огонь и варить 10 минут. После выключить плиту, накрыть кастрюлю крышкой и дать крупе настояться 15 минут.

Лук мелко нашинковать, морковь — натереть на тёрке. Потушить овощи с растительным маслом 7–10 минут до мягкости, затем добавить томатную пасту и сметану.

Фарш смешать с рисом, зажаркой и специями. На узкий край капустного листа выложить начинку, завернуть края и закрутить плотный рулет. Получившиеся голубцы утрамбовать в большую кастрюлю, залить водой и соусом. Тушить на медленном огне под крышкой в течение часа.