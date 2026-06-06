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Капуста, рис, фарш и томатный соус: как правильно приготовить голубцы, чтобы они не развалились на тарелке

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Капуста, рис, фарш и томатный соус: как правильно приготовить голубцы, чтобы они не развалились на тарелке - Новости Калининграда | Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»
Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»

Трудно придумать блюдо, которое сравнится с голубцами по популярности в России. Это простое блюдо полюбилось миллионам людей за сочную начинку, нежный рис и упругую тушёную капусту, которые идеально дополняет томатный соус. «Клопс» узнал проверенный рецепт голубцов, которые не разваливаются на тарелке и каждый раз радуют насыщенным вкусом. 

Ингредиенты

  1. капуста — 1 большой качан;
  2. фарш из свинины, говядины, курицы, индейки или баранины — 500 г;
  3. сметана 20% — 130 г;
  4. томатная паста — 100 г;
  5. помидоры — 300 г;
  6. морковь — 100 г;
  7. репчатый лук — 150 г;
  8. соль, перец — по вкусу.

Приготовление 

Снять с кочана все пожухлые и грязные листья, а самые свежие и хрустящие тщательно промыть. В основании срезать тонкий слой мякоти, чтобы в будущем его было проще завернуть. Затем положить капусту в кастрюлю с кипятком и проварить в течение 5 минут. 

Рис промыть, залить холодной водой, посолить и довести до кипения. Затем убавить огонь и варить 10 минут. После выключить плиту, накрыть кастрюлю крышкой и дать крупе настояться 15 минут. 

Лук мелко нашинковать, морковь — натереть на тёрке. Потушить овощи с растительным маслом 7–10 минут до мягкости, затем добавить томатную пасту и сметану. 

Фарш смешать с рисом, зажаркой и специями. На узкий край капустного листа выложить начинку, завернуть края и закрутить плотный рулет. Получившиеся голубцы утрамбовать в большую кастрюлю, залить водой и соусом. Тушить на медленном огне под крышкой в течение часа. 

При приготовлении голубцов часто остаётся немного фарша с рисом. Как правило, из него делают «ёжики», так как для них нужна та же основа, но она не заворачивается в капустные листья. 

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