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Все гости были в шоке от вкуса и оригинальной подачи: как приготовить самые сочные фаршированные кабачки

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Все гости были в шоке от вкуса и оригинальной подачи: как приготовить самые сочные фаршированные кабачки - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Многие отказывают себе в удовольствии попробовать голубцы из-за нелюбви к тушёной капусте. Та же беда с фаршированными перцами. Однако далеко не все догадываются, что обёртку мяса можно заменить на кабачки. С ними блюдо получается не менее вкусным и весьма оригинальным. Простым рецептом с «Клопс» поделились находчивые читатели. 

Ингредиенты 

  • крупные кабачки — 4 шт;
  • фарш (курица, свинина или говядина) — 500 г;
  • репчатый лук — 1 шт;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • оливковое масло — пара столовых ложек; 
  • свежая зелень — пара веточек; 
  • сметана — 100 г;
  • приправа для мяса, соль, перец — 2 ч. л. 

Приготовление

Кабачки тщательно помыть и нарезать крупными цилиндрами высотой около 3 см. Ложкой вынуть центральную часть мякоти и нарезать её мелким кубиком. Смешать её с фаршем, измельчённым луком, чесноком и специями. 

Заполнить кабачковые кольца начинкой и выложить на разогретую сковороду с маслом. Обжарить с одной стороны в течение 5 минут, перевернуть на другую и накрыть крышкой. Томить на среднем огне 20–30 минут. Готовое блюдо подавать со свежей зеленью и сметаной. 

Для тех, кто ценит вкус тушёных овощей, но не хочет по несколько часов стоять у плиты, «Клопс» нашёл простой и быстрый рецепт диетического рагу

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