Все гости были в шоке от вкуса и оригинальной подачи: как приготовить самые сочные фаршированные кабачки

Многие отказывают себе в удовольствии попробовать голубцы из-за нелюбви к тушёной капусте. Та же беда с фаршированными перцами. Однако далеко не все догадываются, что обёртку мяса можно заменить на кабачки. С ними блюдо получается не менее вкусным и весьма оригинальным. Простым рецептом с «Клопс» поделились находчивые читатели.
Ингредиенты
- крупные кабачки — 4 шт;
- фарш (курица, свинина или говядина) — 500 г;
- репчатый лук — 1 шт;
- чеснок — 4 зубчика;
- оливковое масло — пара столовых ложек;
- свежая зелень — пара веточек;
- сметана — 100 г;
- приправа для мяса, соль, перец — 2 ч. л.
Приготовление
Кабачки тщательно помыть и нарезать крупными цилиндрами высотой около 3 см. Ложкой вынуть центральную часть мякоти и нарезать её мелким кубиком. Смешать её с фаршем, измельчённым луком, чесноком и специями.
Заполнить кабачковые кольца начинкой и выложить на разогретую сковороду с маслом. Обжарить с одной стороны в течение 5 минут, перевернуть на другую и накрыть крышкой. Томить на среднем огне 20–30 минут. Готовое блюдо подавать со свежей зеленью и сметаной.
Для тех, кто ценит вкус тушёных овощей, но не хочет по несколько часов стоять у плиты, «Клопс» нашёл простой и быстрый рецепт диетического рагу.