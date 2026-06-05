Все гости были в шоке от вкуса и оригинальной подачи: как приготовить самые сочные фаршированные кабачки

Ингредиенты

крупные кабачки — 4 шт;

фарш (курица, свинина или говядина) — 500 г;

репчатый лук — 1 шт;

чеснок — 4 зубчика;

оливковое масло — пара столовых ложек;

свежая зелень — пара веточек;

сметана — 100 г;

приправа для мяса, соль, перец — 2 ч. л.

Приготовление

Кабачки тщательно помыть и нарезать крупными цилиндрами высотой около 3 см. Ложкой вынуть центральную часть мякоти и нарезать её мелким кубиком. Смешать её с фаршем, измельчённым луком, чесноком и специями.

Заполнить кабачковые кольца начинкой и выложить на разогретую сковороду с маслом. Обжарить с одной стороны в течение 5 минут, перевернуть на другую и накрыть крышкой. Томить на среднем огне 20–30 минут. Готовое блюдо подавать со свежей зеленью и сметаной.