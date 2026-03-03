Салат «Мимоза»: как приготовить хит праздничного стола, который знают все

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Почему этот салат так называется? Всё просто: его верхний слой из тёртых желтков напоминает яркие цветы на снежной поверхности. На праздничных столах «Мимоза» давно соседствует с оливье и селёдкой под шубой. Кулинары рассказали «Клопс», как приготовить классику любого застолья. 

Ингредиенты

  1. 200 граммов рыбных консервов в масле,
  2. 300 граммов картофеля,
  3. 4 средние морковки,
  4. две средние луковицы,
  5. 150 граммов твёрдого сыра,
  6. 250 граммов майонеза,
  7. 4 куриных яйца,
  8. 50 граммов зелени.

Приготовление

Отварить картофель и морковь в мундире, чтобы сохранить плотность и структуру, яйца приготовить вкрутую. Остудить продукты, при желании убрать в холодильник на 20 минут — так ингредиенты меньше выделяют влагу, а слои получаются аккуратнее. Всё очистить, мелко натереть по отдельности картофель, морковь, белки, желтки и сыр.

Выложить в салатницу рыбу с маслом и размять вилкой по дну. Для салата подойдут сайра, горбуша, сардины, тунец, лосось или скумбрия, а если хочется менее жирный вариант — использовать консервы в собственном соку. Смазать слой небольшим количеством майонеза, чтобы не утяжелить блюдо.

Разложить тёртые белки и снова нанести немного соуса. Выложить слой моркови и аккуратно промазать. Лук мелко нарезать, залить кипятком на 5–10 минут, чтобы убрать горечь, при желании добавить ложку уксуса для лёгкой кислинки.

Распределить лук поверх моркови, затем выложить картофель, слегка посолить и смазать майонезом. Сверху выложить натёртый сыр и снова покрыть тонким слоем соуса. Завершить салат тёртыми желтками и зеленью, создав характерный цветочный верх. Убрать в холодильник минимум на два часа, чтобы слои пропитались и стали плотными.

«Цезарь» по праву считается королём кафе и ресторанов — этот салат пользуется бешеной популярностью и есть почти в каждом меню. Впрочем, у блюдо отличается вполне конкретным стандартом приготовления, от которого зависят вкус и текстура. С ним ознакомился «Клопс».

Свежие новости по теме
Тёртый пирог с вишней: идеальный рецепт хрустящей сказки с кислинкой
21 марта 2026
14:45
Рецепт из простых продуктов: 21 марта калининградцам советуют печь «жаворонков»
21 марта 2026
01:30
«Лишь отвернулась — миска пуста, а зять облизывается»: калининградка раскрыла секрет шоколадных пряников в глазури
19 марта 2026
11:28
Гости накинулись на последний кусок: кулинары рассказали, как готовить кекс с цукатами из апельсиновых корочек
18 марта 2026
06:16
Воздушная основа и хрустящая корочка: все секреты римской пиццы как в ресторане
17 марта 2026
14:35
Все новости по теме
