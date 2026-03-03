Салат «Мимоза»: как приготовить хит праздничного стола, который знают все

Почему этот салат так называется? Всё просто: его верхний слой из тёртых желтков напоминает яркие цветы на снежной поверхности. На праздничных столах «Мимоза» давно соседствует с оливье и селёдкой под шубой. Кулинары рассказали «Клопс», как приготовить классику любого застолья.

Ингредиенты

200 граммов рыбных консервов в масле, 300 граммов картофеля, 4 средние морковки, две средние луковицы, 150 граммов твёрдого сыра, 250 граммов майонеза, 4 куриных яйца, 50 граммов зелени.

Приготовление

Отварить картофель и морковь в мундире, чтобы сохранить плотность и структуру, яйца приготовить вкрутую. Остудить продукты, при желании убрать в холодильник на 20 минут — так ингредиенты меньше выделяют влагу, а слои получаются аккуратнее. Всё очистить, мелко натереть по отдельности картофель, морковь, белки, желтки и сыр.

Выложить в салатницу рыбу с маслом и размять вилкой по дну. Для салата подойдут сайра, горбуша, сардины, тунец, лосось или скумбрия, а если хочется менее жирный вариант — использовать консервы в собственном соку. Смазать слой небольшим количеством майонеза, чтобы не утяжелить блюдо.

Разложить тёртые белки и снова нанести немного соуса. Выложить слой моркови и аккуратно промазать. Лук мелко нарезать, залить кипятком на 5–10 минут, чтобы убрать горечь, при желании добавить ложку уксуса для лёгкой кислинки.

Распределить лук поверх моркови, затем выложить картофель, слегка посолить и смазать майонезом. Сверху выложить натёртый сыр и снова покрыть тонким слоем соуса. Завершить салат тёртыми желтками и зеленью, создав характерный цветочный верх. Убрать в холодильник минимум на два часа, чтобы слои пропитались и стали плотными.