Морковные такос с крабовым салатом: яркая закуска, которая удивит гостей

Гости видели всё? Не факт. Морковные такос с крабовым салатом выглядят эффектно, готовятся из простых продуктов, легко заменят привычные тарталетки и набившие оскомину брускетты. Простой рецепт опробовал «Клопс».
Ингредиенты
Для основы:
- 200 граммов тёртой моркови,
- 100 граммов голландского сыра,
- два куриных яйца,
- 3 столовые ложки овсяной муки,
- щепотка чесночного порошка,
- чайная ложка кунжута.
Для крабового салата:
- 40 граммов маслин,
- 100 граммов крабовых палочек,
- 80 граммов мягкого козьего сыра,
- половина пучка салата,
- четвертинка головки красного лука,
- половина красного сладкого перца,
- две столовые ложки оливкового майонеза.
Приготовление
Подготовленную морковь залить кипятком на 10 минут. Воду тщательно отжать, добавить натёртый сыр, яйца, овсяную муку и чесночный порошок. Перемешать массу и подсолить по вкусу.
На противень выложить бумагу для выпечки, смазать растительным маслом. Сформировать четыре одинаковые лепёшки, посыпать кунжутом и выпекать при 200 градусах около 15 минут. Готовые основы аккуратно снять и остудить.
Крабовые палочки нарезать небольшими кусочками. Маслины, красный лук, сладкий перец и мягкий сыр также порезать, салат нарвать руками. Всё соединить и перемешать, при желании добавить оливковый майонез.
Остывшие морковные лепёшки согнуть в форме такос и закрепить шпажкой. Выложить внутрь крабовый салат и подать к столу.
