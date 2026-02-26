Морковные такос с крабовым салатом: яркая закуска, которая удивит гостей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Гости видели всё? Не факт. Морковные такос с крабовым салатом выглядят эффектно, готовятся из простых продуктов, легко заменят привычные тарталетки и набившие оскомину брускетты. Простой рецепт опробовал «Клопс».

Ингредиенты

Для основы:

200 граммов тёртой моркови, 100 граммов голландского сыра, два куриных яйца, 3 столовые ложки овсяной муки, щепотка чесночного порошка, чайная ложка кунжута.

Для крабового салата:

40 граммов маслин, 100 граммов крабовых палочек, 80 граммов мягкого козьего сыра, половина пучка салата, четвертинка головки красного лука, половина красного сладкого перца, две столовые ложки оливкового майонеза.

Приготовление

Подготовленную морковь залить кипятком на 10 минут. Воду тщательно отжать, добавить натёртый сыр, яйца, овсяную муку и чесночный порошок. Перемешать массу и подсолить по вкусу.

На противень выложить бумагу для выпечки, смазать растительным маслом. Сформировать четыре одинаковые лепёшки, посыпать кунжутом и выпекать при 200 градусах около 15 минут. Готовые основы аккуратно снять и остудить.

Крабовые палочки нарезать небольшими кусочками. Маслины, красный лук, сладкий перец и мягкий сыр также порезать, салат нарвать руками. Всё соединить и перемешать, при желании добавить оливковый майонез.

Остывшие морковные лепёшки согнуть в форме такос и закрепить шпажкой. Выложить внутрь крабовый салат и подать к столу.