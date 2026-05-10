Всего три ингредиента, 30 минут и превосходный салат готов: простой рецепт битых огурцов с кунжутом и чили

Всего три ингредиента могут придать обеду азиатский колорит: огурцы, перец чили и кунжут. Вся прелесть этой закуски заключается в сочетании вкусов и текстуре. Если буквально разбить овощ, то каждая его трещинка впитает аромат пикантной заправки. Как сделать простой и вкусный салат, «Клопс» рассказали опытные кулинары.  

Ингредиенты

  • огурцы — 500 г;
  • перец чили — 1 шт;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • кунжут — 2 ст. л;
  • соль — 1 ч. л;
  • соевый соус — 2 ст. л;
  • кунжутное масло — 1 ст. л.

Приготовление 

Отрезать кончики огурца и отбить их плоской стороной ножа или скалкой. Когда на овощах появятся трещины, нарезать их крупными кусками и переложить в глубокую миску. Затем слегка посолить и убрать в холодильник на 10 минут. 

Чили нарезать полукольцами и очистить от семян, а кунжут прогреть на сковороде до появления орехового аромата. Добавить ингредиенты к огурцам, положить продавленный через пресс чеснок, заправить маслом и соевым соусом. Остудить салат в холодильнике и через 20 минут подавать к столу. 

