Всего три ингредиента, 30 минут и превосходный салат готов: простой рецепт битых огурцов с кунжутом и чили

Ингредиенты

огурцы — 500 г;

перец чили — 1 шт;

чеснок — 2 зубчика;

кунжут — 2 ст. л;

соль — 1 ч. л;

соевый соус — 2 ст. л;

кунжутное масло — 1 ст. л.

Приготовление

Отрезать кончики огурца и отбить их плоской стороной ножа или скалкой. Когда на овощах появятся трещины, нарезать их крупными кусками и переложить в глубокую миску. Затем слегка посолить и убрать в холодильник на 10 минут.

Чили нарезать полукольцами и очистить от семян, а кунжут прогреть на сковороде до появления орехового аромата. Добавить ингредиенты к огурцам, положить продавленный через пресс чеснок, заправить маслом и соевым соусом. Остудить салат в холодильнике и через 20 минут подавать к столу.