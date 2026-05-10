Всего три ингредиента, 30 минут и превосходный салат готов: простой рецепт битых огурцов с кунжутом и чили

Всего три ингредиента могут придать обеду азиатский колорит: огурцы, перец чили и кунжут. Вся прелесть этой закуски заключается в сочетании вкусов и текстуре. Если буквально разбить овощ, то каждая его трещинка впитает аромат пикантной заправки. Как сделать простой и вкусный салат, «Клопс» рассказали опытные кулинары.
Ингредиенты
- огурцы — 500 г;
- перец чили — 1 шт;
- чеснок — 2 зубчика;
- кунжут — 2 ст. л;
- соль — 1 ч. л;
- соевый соус — 2 ст. л;
- кунжутное масло — 1 ст. л.
Приготовление
Отрезать кончики огурца и отбить их плоской стороной ножа или скалкой. Когда на овощах появятся трещины, нарезать их крупными кусками и переложить в глубокую миску. Затем слегка посолить и убрать в холодильник на 10 минут.
Чили нарезать полукольцами и очистить от семян, а кунжут прогреть на сковороде до появления орехового аромата. Добавить ингредиенты к огурцам, положить продавленный через пресс чеснок, заправить маслом и соевым соусом. Остудить салат в холодильнике и через 20 минут подавать к столу.
