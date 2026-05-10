Пикантная закуска к мясу за сущие копейки: делимся простым рецептом маринованного лука с гранатом

Ингредиенты

красный лук — 3–4 шт;

гранат — 1 шт;.

сумах — 1 щепотка;

яблочный уксус — 1 ст. л;

петрушка и кинза — 1 пучок;

лимонный сок — 1 ч. л.

Приготовление

Нарезать лук тонкими кольцами и промыть в холодной воде, чтобы убрать лишнюю горечь. Посолить, сбрызнуть уксусом и тщательно промять руками. Полить лимонным соком и убрать в холодильник на 30 минут. В готовый салат добавить зёрна граната и листики свежей зелени.