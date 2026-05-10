02:23

Пикантная закуска к мясу за сущие копейки: делимся простым рецептом маринованного лука с гранатом

  1. Лайфхаки
Автор:
Пикантная закуска к мясу за сущие копейки: делимся простым рецептом маринованного лука с гранатом - Новости Калининграда | Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»
Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»

К шашлыку из свинины и баранины нужна такая закуска, которая сбалансирует жирность мяса. Чаще всего для этого выбирают лук, но как подать его оригинально? Оказывается, в сочетании с гранатом и зеленью овощ приобретает более богатый и насыщенный вкус. Как сделать из пары ингредиентов хрустящий пикантный салат, узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  • красный лук — 3–4 шт; 
  • гранат — 1 шт;. 
  • сумах — 1 щепотка; 
  • яблочный уксус — 1 ст. л;
  • петрушка и кинза — 1 пучок;  
  • лимонный сок — 1 ч. л. 

Приготовление 

Нарезать лук тонкими кольцами и промыть в холодной воде, чтобы убрать лишнюю горечь. Посолить, сбрызнуть уксусом и тщательно промять руками. Полить лимонным соком и убрать в холодильник на 30 минут. В готовый салат добавить зёрна граната и листики свежей зелени. 

Красный лук используется не только для закусок, но и в салатах. Например, с ним готовят вкусный салат из селёдки, картофеля, яиц и свежей зелени

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Насыщенный вкус копчёностей, поразивший всю семью: как правильно сварить солянку с мясными деликатесами
01:45
Дети и внуки съели по три тарелки моего фирменного блюда: как приготовить пышное пюре с котлетами и секретной подливкой
Вчера
23:23
Всего три ингредиента, 30 минут и превосходный салат готов: простой рецепт битых огурцов с кунжутом и чили
Вчера
04:31
Пикантная закуска к мясу за сущие копейки: делимся простым рецептом маринованного лука с гранатом
Вчера
02:23
Больше, чем просто лаваш к шашлыку: как вкусно запечь на углях хрустящие лепёшки с плавленым сыром
09 мая 2026
23:44
Все новости по теме
11 894
Кулинария рецепты