Пикантная закуска к мясу за сущие копейки: делимся простым рецептом маринованного лука с гранатом

К шашлыку из свинины и баранины нужна такая закуска, которая сбалансирует жирность мяса. Чаще всего для этого выбирают лук, но как подать его оригинально? Оказывается, в сочетании с гранатом и зеленью овощ приобретает более богатый и насыщенный вкус. Как сделать из пары ингредиентов хрустящий пикантный салат, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- красный лук — 3–4 шт;
- гранат — 1 шт;.
- сумах — 1 щепотка;
- яблочный уксус — 1 ст. л;
- петрушка и кинза — 1 пучок;
- лимонный сок — 1 ч. л.
Приготовление
Нарезать лук тонкими кольцами и промыть в холодной воде, чтобы убрать лишнюю горечь. Посолить, сбрызнуть уксусом и тщательно промять руками. Полить лимонным соком и убрать в холодильник на 30 минут. В готовый салат добавить зёрна граната и листики свежей зелени.
