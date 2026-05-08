Диетическая альтернатива свинине: готовим на мангале маринованные стейки из форели

Ингредиенты

форель — 1 кг;

растительное масло — 2 ст. л;

лимон — 1 шт;

соль, перец, розмарин, тимьян, орегано — по вкусу.

Приготовление

Рыбу выпотрошить, промыть, отделить голову, хвост и плавники. Не снимая кожу, разрезать форель на стейки толщиной около 3 см. Смазать филе маслом, сбызнуть лимонным соком и посыпать приправами. Убрать в холодильник на 2–3 часа.

Выложить рыбу на решётку мангала с сильным жаром, но без прямого огня. Жарить 5–7 минут с каждой стороны. Готовое блюдо подавать к столу с долькой лимона.