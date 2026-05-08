Диетическая альтернатива свинине: готовим на мангале маринованные стейки из форели

Свиной шашлык — классика обеденного стола на майских, но слишком калорийная и тяжёлая для желудка. В качестве альтернативы лучше выбрать рыбу, так как она надолго насыщает и содержит много полезных жиров. Опытные кулинары рассказали «Клопс», как пожарить на мангале стейки из форели. 

Ингредиенты 

  • форель — 1 кг;
  • растительное масло — 2 ст. л;
  • лимон — 1 шт;
  • соль, перец, розмарин, тимьян, орегано — по вкусу.

Приготовление 

Рыбу выпотрошить, промыть, отделить голову, хвост и плавники. Не снимая кожу, разрезать форель на стейки толщиной около 3 см. Смазать филе маслом, сбызнуть лимонным соком и посыпать приправами. Убрать в холодильник на 2–3 часа. 

Выложить рыбу на решётку мангала с сильным жаром, но без прямого огня. Жарить 5–7 минут с каждой стороны. Готовое блюдо подавать к столу с долькой лимона. 

На гарнир к жареному на углях стейку форели лучше всего подойдёт лёгкий салат из кабачков и огурцов

