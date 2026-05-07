Сытный, дешёвый и невероятно вкусный салат: как за 5 минут сделать из селёдки кулинарный шедевр

Ингредиенты

филе селёдки солёной — 200 г;

варёные яйца — 3 шт;

молодой картофель — 2 шт;

красный лук — 1 шт;

растительное масло — 2 ст. л;

соль, перец, свежий укроп — по вкусу.

Приготовление

Нарезать филе небольшими кусочками. Если рыба слишком солёная, можно её промыть или замочить в молоке на 10 минут. Яйца отварить вкрутую и разделить на половинки.

Картофель тщательно промыть и, если кожица тонкая, отварить вместе с ней. Лук нарезать тонкими кольцами и ошпарить кипятком, чтобы убрать лишнюю остроту.

Смешать все ингредиенты в миске, заправить маслом, посолить и поперчить. Готовое блюдо украсить свежей зеленью.

Совет редакции

Для разнообразия можно использовать два вида лука: красный добавит сладости, а белый — лёгкой остроты. При выборе рыбы лучше отдать предпочтение плотной и жирной селёдке, так как мягкая и слишком водянистая сделает салат рыхлым. Блюдо лучше не заправлять заранее.