Сытный, дешёвый и невероятно вкусный салат: как за 5 минут сделать из селёдки кулинарный шедевр

Селёдку обычно едят просто с варёной картошкой и маслом, но с ними можно сделать и сытный салат. Достаточно лишь положить яйца и лук, которые добавят приятной текстуры и пикантной остроты. Как просто и быстро приготовить такое блюдо, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- филе селёдки солёной — 200 г;
- варёные яйца — 3 шт;
- молодой картофель — 2 шт;
- красный лук — 1 шт;
- растительное масло — 2 ст. л;
- соль, перец, свежий укроп — по вкусу.
Приготовление
Нарезать филе небольшими кусочками. Если рыба слишком солёная, можно её промыть или замочить в молоке на 10 минут. Яйца отварить вкрутую и разделить на половинки.
Картофель тщательно промыть и, если кожица тонкая, отварить вместе с ней. Лук нарезать тонкими кольцами и ошпарить кипятком, чтобы убрать лишнюю остроту.
Смешать все ингредиенты в миске, заправить маслом, посолить и поперчить. Готовое блюдо украсить свежей зеленью.
Совет редакции
Для разнообразия можно использовать два вида лука: красный добавит сладости, а белый — лёгкой остроты. При выборе рыбы лучше отдать предпочтение плотной и жирной селёдке, так как мягкая и слишком водянистая сделает салат рыхлым. Блюдо лучше не заправлять заранее.
