00:16

Сытный, дешёвый и невероятно вкусный салат: как за 5 минут сделать из селёдки кулинарный шедевр

  1. Лайфхаки
Автор:
Сытный, дешёвый и невероятно вкусный салат: как за 5 минут сделать из селёдки кулинарный шедевр - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Селёдку обычно едят просто с варёной картошкой и маслом, но с ними можно сделать и сытный салат. Достаточно лишь положить яйца и лук, которые добавят приятной текстуры и пикантной остроты. Как просто и быстро приготовить такое блюдо, узнал «Клопс». 

Ингредиенты

  • филе селёдки солёной — 200 г;
  • варёные яйца — 3 шт; 
  • молодой картофель — 2 шт; 
  • красный лук — 1 шт;
  • растительное масло — 2 ст. л;
  • соль, перец, свежий укроп — по вкусу.  

Приготовление 

Нарезать филе небольшими кусочками. Если рыба слишком солёная, можно её промыть или замочить в молоке на 10 минут. Яйца отварить вкрутую и разделить на половинки. 

Картофель тщательно промыть и, если кожица тонкая, отварить вместе с ней. Лук нарезать тонкими кольцами и ошпарить кипятком, чтобы убрать лишнюю остроту. 

Смешать все ингредиенты в миске, заправить маслом, посолить и поперчить. Готовое блюдо украсить свежей зеленью.  

Совет редакции 

Для разнообразия можно использовать два вида лука: красный добавит сладости, а белый — лёгкой остроты. При выборе рыбы лучше отдать предпочтение плотной и жирной селёдке, так как мягкая и слишком водянистая сделает салат рыхлым. Блюдо лучше не заправлять заранее. 

Для любителей рыбных блюд «Клопс» узнал рецепт сытного салата с тунцом и авокадо

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Насыщенный вкус копчёностей, поразивший всю семью: как правильно сварить солянку с мясными деликатесами
01:45
Дети и внуки съели по три тарелки моего фирменного блюда: как приготовить пышное пюре с котлетами и секретной подливкой
Вчера
23:23
Всего три ингредиента, 30 минут и превосходный салат готов: простой рецепт битых огурцов с кунжутом и чили
Вчера
04:31
Пикантная закуска к мясу за сущие копейки: делимся простым рецептом маринованного лука с гранатом
Вчера
02:23
Больше, чем просто лаваш к шашлыку: как вкусно запечь на углях хрустящие лепёшки с плавленым сыром
09 мая 2026
23:44
Все новости по теме
53 556
Кулинария рецепты