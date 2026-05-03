Полезный десерт для детей и внуков: готовим дома запечённые яблоки с мёдом и корицей на скорую руку

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Вместо сладких конфет и калорийных печенек к чаю лучше подать более полезный десерт. Например, запечённые яблоки с мёдом и корицей оценят как взрослые, так и дети. Однако их надо уметь правильно приготовить, чтобы фрукт не развалился и не превратился в кашу. Как это сделать, «Клопс» рассказали находчивые домохозяйки. 

Ингредиенты

  • яблоки — 4 шт;
  • мёд — 4 ч. л;
  • молотая корица — 1 ч. л;
  • свежая мята — по вкусу.

Приготовление 

Для этого рецепта лучше всего подойдут яблоки твёрдых сортов с кислинкой. С помощью ножа и ложки выскрести из фруктов сердцевину с семенами. Дно должно остаться нетронутым, иначе начинка вытечет. 

Поставить яблоки в форму для запекания и заполнить их мёдом. Сверху посыпать корицей. На дно вылить пару столовых ложек воды. Поставить в разогретую до 200 °С духовку на 25-30 минут. В процессе стоит проверять готовность, чтобы корочка и кипящая начинка не пригорели. 

Готовый десерт посыпать корицей и украсить листиками свежей мяты. 

Помимо яблок в духовке можно запечь ещё и груши, но их вкуснее готовить с мёдом и благородными сырами

