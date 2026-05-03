Полезный десерт для детей и внуков: готовим дома запечённые яблоки с мёдом и корицей на скорую руку

Ингредиенты

яблоки — 4 шт;

мёд — 4 ч. л;

молотая корица — 1 ч. л;

свежая мята — по вкусу.

Приготовление

Для этого рецепта лучше всего подойдут яблоки твёрдых сортов с кислинкой. С помощью ножа и ложки выскрести из фруктов сердцевину с семенами. Дно должно остаться нетронутым, иначе начинка вытечет.

Поставить яблоки в форму для запекания и заполнить их мёдом. Сверху посыпать корицей. На дно вылить пару столовых ложек воды. Поставить в разогретую до 200 °С духовку на 25-30 минут. В процессе стоит проверять готовность, чтобы корочка и кипящая начинка не пригорели.

Готовый десерт посыпать корицей и украсить листиками свежей мяты.