Как пожарить на мангале куриные крылышки с медовой хрустящей корочкой, чтобы все гости устроили овации

Одно из самых простых блюд на мангале — куриные крылышки. Их не надо даже нарезать, достаточно просто замариновать и кинуть на решётку. Однако даже в таком лёгком рецепте существует пара нюансов, которые важно учесть, чтобы сделать корочку более хрустящей, а мясо — нежным. Секретным рецептом с «Клопс» поделились опытные кулинары. 

Ингредиенты 

  1. куриные крылышки — 1 кг;
  2. соевый соус — 4 ст. л;
  3. растительное масло — 2 ст. л;
  4. чеснок — 4–5 зубчика;
  5. копчёная паприка — 1 ч. л; 
  6. мёд — 1 ст. л; 
  7. горчица — 1 ст. л;
  8. соль, перец — по вкусу. 

Приготовление 

Крылышки промыть, лишние перья удалить. Полить соевым соусом, мёдом, маслом и специями. Чеснок продавить через пресс. Оставить мариноваться в холодильнике на 20–30 минут. 

Когда угли прогорят, а открытое пламя исчезнет, выложить крылья на решётку. Крайние фаланги можно обернуть фольгой, чтобы они не обгорели. Жарить на мангале 30 минут, переворачивая каждые пять минут. Готовое блюдо украсить свежей зеленью. 

На гарнир к куриным крылышкам с дымком лучше всего подойдут запечённые на мангале овощи

