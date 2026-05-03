Как пожарить на мангале куриные крылышки с медовой хрустящей корочкой, чтобы все гости устроили овации

Ингредиенты

куриные крылышки — 1 кг; соевый соус — 4 ст. л; растительное масло — 2 ст. л; чеснок — 4–5 зубчика; копчёная паприка — 1 ч. л; мёд — 1 ст. л; горчица — 1 ст. л; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Крылышки промыть, лишние перья удалить. Полить соевым соусом, мёдом, маслом и специями. Чеснок продавить через пресс. Оставить мариноваться в холодильнике на 20–30 минут.

Когда угли прогорят, а открытое пламя исчезнет, выложить крылья на решётку. Крайние фаланги можно обернуть фольгой, чтобы они не обгорели. Жарить на мангале 30 минут, переворачивая каждые пять минут. Готовое блюдо украсить свежей зеленью.