Эффект «вау» на каждом шампуре: как пожарить на мангале свинину, чтобы все гости потеряли дар речи от удивления

Для шашлыка лучше всего подходит свиная шея, так как в ней много жира, который плавится и делает мясо сочным. Не менее хорошие варианты — лопатка, корейка и окорок.

Мясо лучше резать поперёк волокон, иначе оно станет «резиновым». Кроме того, его стоит предварительно замариновать, чтобы сильнее размягчить текстуру и усилить вкус. Для этих целей подходят лук, уксус или кисломолочные продукты. Свинина маринуется минимум четыре часа, но лучше дать ей настояться всю ночь.

Мясо желательно достать из холодильника примерно за час до приготовления. Шампуры рекомендуется выкладывать на горячие угли без открытого пламени. Сначала свинину обжаривают до корочки на сильных углях, затем сдвигают в зону с меньшим жаром и доводят до готовности. Время приготовления — 15–20 минут. Если при отрезании кусочка идёт прозрачный сок — блюдо готово.

Мясо лучше посолить не перед маринованием, а незадолго до жарки, так как соль вытянет из свинины слишком много влаги. Для равномерной и сочной прожарки лучше отдать предпочтение плоским и широким шампурам.

К шашлыку идеально подойдут соусы сацебели, ткемали, аджику или острый кетчуп.