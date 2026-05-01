После шашлыков я спасла всю семью от вони: как просто и быстро убрать запах костра с одежды и волос

Удаление запаха дыма с одежды

Во время стирки в машинку можно добавить пару чайных ложек соды или уксус (1 стакан при ополаскивании). Для натуральных тканей, например, хлопка и льна, подойдёт замачивание в тёплой воде с перкарбонатом. Кроме того, рекомендуется оставить одежду в растворе с уксусом (на три часа) или содой (на ночь).

В качестве альтернативы можно положить в тканевый мешочек пару таблеток активированного угля или зёрен кофе и кинуть его вместе с одеждой в герметичный пакет. После этого ткань нужно проветрить на свежем воздухе.