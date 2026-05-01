После шашлыков я спасла всю семью от вони: как просто и быстро убрать запах костра с одежды и волос

На майские многие едут за город на шашлыки, но сталкиваются с вечной проблемой — едкий запах костра, который прилипает к одежде и волосам. Если проветривание, стирка и простой шампунь не спасли ситуацию, нужно обращаться к народным методам. Некоторыми из них с «Клопс» поделились читатели.
Удаление запаха дыма с одежды
Во время стирки в машинку можно добавить пару чайных ложек соды или уксус (1 стакан при ополаскивании). Для натуральных тканей, например, хлопка и льна, подойдёт замачивание в тёплой воде с перкарбонатом. Кроме того, рекомендуется оставить одежду в растворе с уксусом (на три часа) или содой (на ночь).
В качестве альтернативы можно положить в тканевый мешочек пару таблеток активированного угля или зёрен кофе и кинуть его вместе с одеждой в герметичный пакет. После этого ткань нужно проветрить на свежем воздухе.
Удаление запаха дыма с волос
Кроме обычного шампуня и бальзама стоит использовать сухой шампунь, так как он хорошо впитывает посторонние ароматы. По такому же принципу работают сода и кукурузный крахмал.
Ещё один способ — налить несколько капель эфирного масла (лаванда, чайное дерево, апельсин) в воду и опрыскать ей волосы. Также можно использовать свежевыжатый лимонный или апельсиновый сок.
Для тяжёлых случаев подойдёт яблочный уксус, разведённый с водой в пропорции 1:1. После мыться можно ополоснуть волосы раствором, подождать 5 минут и смыть чистой водой. Важно: этот способ подходит только для неокрашенных волос.
Перед поездкой за город на шашлыки важно правильно замариновать мясо и приготовить на гарнир лёгкий освежающий салат.