Мясо буквально тает во рту: 3 способа вкусно замариновать свинину для сочного шашлыка

На майские праздники люди массово едут за город на шашлыки и, как правило, выбирают для приготовления свинину. Несмотря на распространённость этого вида мяса, не у каждого получается пожарить его так, чтобы получилось сочно и ароматно. «Клопс» узнал у кулинаров целых три рецепта маринада для шашлыка из томатной пасты, уксуса и красного вина.
Томатный маринад
Свиную шею нарезать крупными кусками, смешать с тремя нашинковаными луковицами, 4-5 измельчёнными зубчиками чеснока. Добавить соль, перец, паприку и базилик. Тщательно перемешать, втирая специи в мясо. Затем залить свинину томатной пастой или соком.
Накрыть миску плёнкой и поставить в холодильник минимум на шесть часов, а лучше на ночь. Достать мясо за 30 минут до начала приготовления, чтобы оно прогрелось до комнатной температуры.
- Жарить на горячих углях без открытого пламени. В процессе периодически смазывать шашлык остатками маринада.
Уксусный маринад
Четыре луковицы нашинковать, добавить 2–3 столовые ложки уксуса (9%), соль, перец, хмели-сунели, кориандр и паприку. Натереть сместью крупные куски свиной лопатки и поставить в холодильник на 5–12 часов. Жарить на раскалённых углях без открытого пламени 15-20 минут до румяной корочки.
Винный маринад
Нарезать свинину крупными кусками и слегка отбить. Очистить три луковицы и нарезать их кольцами. Добавить 300 мл красного сухого вина и сок половинки лимона. Тщательно перемешать, посолить и поперчить. Накрыть плёнкой и поставить в холодильник на 5–6 часов.
При насаживании на шампуры кусочки мяса чередовать с луком. Во время жарки шашлыки периодически взбрызгивать оставшимся маринадом.
