Мясо буквально тает во рту: 3 способа вкусно замариновать свинину для сочного шашлыка

Накрыть миску плёнкой и поставить в холодильник минимум на шесть часов, а лучше на ночь. Достать мясо за 30 минут до начала приготовления, чтобы оно прогрелось до комнатной температуры.

Свиную шею нарезать крупными кусками, смешать с тремя нашинковаными луковицами, 4-5 измельчёнными зубчиками чеснока. Добавить соль, перец, паприку и базилик. Тщательно перемешать, втирая специи в мясо. Затем залить свинину томатной пастой или соком.

Четыре луковицы нашинковать, добавить 2–3 столовые ложки уксуса (9%), соль, перец, хмели-сунели, кориандр и паприку. Натереть сместью крупные куски свиной лопатки и поставить в холодильник на 5–12 часов. Жарить на раскалённых углях без открытого пламени 15-20 минут до румяной корочки.

Винный маринад

Нарезать свинину крупными кусками и слегка отбить. Очистить три луковицы и нарезать их кольцами. Добавить 300 мл красного сухого вина и сок половинки лимона. Тщательно перемешать, посолить и поперчить. Накрыть плёнкой и поставить в холодильник на 5–6 часов.

При насаживании на шампуры кусочки мяса чередовать с луком. Во время жарки шашлыки периодически взбрызгивать оставшимся маринадом.