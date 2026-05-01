Мясо буквально тает во рту: 3 способа вкусно замариновать свинину для сочного шашлыка

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
На майские праздники люди массово едут за город на шашлыки и, как правило, выбирают для приготовления свинину. Несмотря на распространённость этого вида мяса, не у каждого получается пожарить его так, чтобы получилось сочно и ароматно. «Клопс» узнал у кулинаров целых три рецепта маринада для шашлыка из томатной пасты, уксуса и красного вина.  

Томатный маринад 

Свиную шею нарезать крупными кусками, смешать с тремя нашинковаными луковицами, 4-5 измельчёнными зубчиками чеснока. Добавить соль, перец, паприку и базилик. Тщательно перемешать, втирая специи в мясо. Затем залить свинину томатной пастой или соком. 

Накрыть миску плёнкой и поставить в холодильник минимум на шесть часов, а лучше на ночь. Достать мясо за 30 минут до начала приготовления, чтобы оно прогрелось до комнатной температуры. 

  1. Жарить на горячих углях без открытого пламени. В процессе периодически смазывать шашлык остатками маринада. 

Уксусный маринад  

Четыре луковицы нашинковать, добавить 2–3 столовые ложки уксуса (9%), соль, перец, хмели-сунели, кориандр и паприку. Натереть сместью крупные куски свиной лопатки и поставить в холодильник на 5–12 часов. Жарить на раскалённых углях без открытого пламени 15-20 минут до румяной корочки. 

Винный маринад 

Нарезать свинину крупными кусками и слегка отбить. Очистить три луковицы и нарезать их кольцами. Добавить 300 мл красного сухого вина и сок половинки лимона. Тщательно перемешать, посолить и поперчить. Накрыть плёнкой и поставить в холодильник на 5–6 часов. 

При насаживании на шампуры кусочки мяса чередовать с луком. Во время жарки шашлыки периодически взбрызгивать оставшимся маринадом. 

