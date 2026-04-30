Разлетелись с шампуров быстрее мяса: как вкусно пожарить на мангале овощной шашлык

Ингредиенты

баклажан — 2 шт; кабачок — 2 шт; помидор — 2 шт; красный лук — 3 шт; оливковое масло — 3 ст. л; лимонный сок — 1 ч. л; орегано, розмарин, соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Баклажаны и кабачки промыть, нарезать кружочками шириной около 2 см, сбрызнуть лимонным соком, маслом и приправить специями. Оставить мариноваться на 1,5–2 часа.

Помидоры и лук нарезать половинками. Важно, чтобы все кусочки овощей были примерно одного размера и толщины, иначе они приготовятся неравномерно. Нанизать все ингредиенты на шампур, чередуя их между собой.

Жарить на расстоянии около 10 см от углей по 3–4 минуты с каждой стороны. Готовое блюдо можно подавать прямо на шампурах или переложить все овощи в миску, чтобы получился тёплый салат. Для заправки подойдут оливковое масло, йогурт с чесноком, соусом ткемали или остро-сладким.