Разлетелись с шампуров быстрее мяса: как вкусно пожарить на мангале овощной шашлык

На носу майские праздники, а значит настала пора открыть шашлычный сезон. Если с мясом определиться просто, то вот гарнир у многих вызывает трудности. Лучше всего курицу и свинину дополнят овощи, пропитанные запахом углей. Как правильно приготовить на мангале овощи, чтобы они не развалились и не пересохли, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- баклажан — 2 шт;
- кабачок — 2 шт;
- помидор — 2 шт;
- красный лук — 3 шт;
- оливковое масло — 3 ст. л;
- лимонный сок — 1 ч. л;
- орегано, розмарин, соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Баклажаны и кабачки промыть, нарезать кружочками шириной около 2 см, сбрызнуть лимонным соком, маслом и приправить специями. Оставить мариноваться на 1,5–2 часа.
Помидоры и лук нарезать половинками. Важно, чтобы все кусочки овощей были примерно одного размера и толщины, иначе они приготовятся неравномерно. Нанизать все ингредиенты на шампур, чередуя их между собой.
Жарить на расстоянии около 10 см от углей по 3–4 минуты с каждой стороны. Готовое блюдо можно подавать прямо на шампурах или переложить все овощи в миску, чтобы получился тёплый салат. Для заправки подойдут оливковое масло, йогурт с чесноком, соусом ткемали или остро-сладким.
