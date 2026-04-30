00:21

Разлетелись с шампуров быстрее мяса: как вкусно пожарить на мангале овощной шашлык

  1. Лайфхаки
Автор:
Разлетелись с шампуров быстрее мяса: как вкусно пожарить на мангале овощной шашлык - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

На носу майские праздники, а значит настала пора открыть шашлычный сезон. Если с мясом определиться просто, то вот гарнир у многих вызывает трудности. Лучше всего курицу и свинину дополнят овощи, пропитанные запахом углей. Как правильно приготовить на мангале овощи, чтобы они не развалились и не пересохли, узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  1. баклажан — 2 шт; 
  2. кабачок — 2 шт;
  3. помидор — 2 шт; 
  4. красный лук — 3 шт; 
  5. оливковое масло — 3 ст. л;
  6. лимонный сок — 1 ч. л;
  7. орегано, розмарин, соль, перец — по вкусу. 

Приготовление 

Баклажаны и кабачки промыть, нарезать кружочками шириной около 2 см, сбрызнуть лимонным соком, маслом и приправить специями. Оставить мариноваться на 1,5–2 часа.

Помидоры и лук нарезать половинками. Важно, чтобы все кусочки овощей были примерно одного размера и толщины, иначе они приготовятся неравномерно. Нанизать все ингредиенты на шампур, чередуя их между собой. 

Жарить на расстоянии около 10 см от углей по 3–4 минуты с каждой стороны. Готовое блюдо можно подавать прямо на шампурах или переложить все овощи в миску, чтобы получился тёплый салат. Для заправки подойдут оливковое масло, йогурт с чесноком, соусом ткемали или остро-сладким. 

На обед к овощным шашлычкам идеально подойдёт сытный салат с тунцом и авокадо, который готовится всего за пару минут.

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Насыщенный вкус копчёностей, поразивший всю семью: как правильно сварить солянку с мясными деликатесами
01:45
Дети и внуки съели по три тарелки моего фирменного блюда: как приготовить пышное пюре с котлетами и секретной подливкой
Вчера
23:23
Всего три ингредиента, 30 минут и превосходный салат готов: простой рецепт битых огурцов с кунжутом и чили
Вчера
04:31
Пикантная закуска к мясу за сущие копейки: делимся простым рецептом маринованного лука с гранатом
Вчера
02:23
Больше, чем просто лаваш к шашлыку: как вкусно запечь на углях хрустящие лепёшки с плавленым сыром
09 мая 2026
23:44
Все новости по теме
5 625
Кулинария рецепты